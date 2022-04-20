寧夏1134行動 造人才重鎮

寧夏回族自治區黨委組織部副部長、黨委人才辦主任童剛18日在銀川表示，寧夏將在2025年形成人才量質齊升新態勢，2030年形成局部領域人才發展新優勢，2035年形成西部地區人才發展比較優勢，打造寧夏成為西部地區人才重鎮。

中新社報導，當天，寧夏回族自治區政府新聞辦公室舉行寧夏新時代人才強區戰略暨「才聚寧夏1134行動」記者會。

近年來，寧夏重點產業發展走上了擴容提質高速路，成為經濟高質量發展新引擎。據估算，到2025年，寧夏在重點產業重點領域的人才缺口至少4.5萬人。

為此，寧夏決定實施人才強區戰略，啟動「才聚寧夏1134行動」，聚焦一面旗幟引領、一個目標定向，構建三個戰略平台、實施四大人才工程，破除以往人才引進、培養、使用、評價、流動、激勵等方面的體制機制障礙，推動寧夏形成近者悅、遠者來的人才生態。

寧夏已將政府特貼標準由1.8萬元（人民幣，下同）提高至5萬元，「塞上英才」獎金改為一次性發放並免徵個人所得稅，「自治區技術能手」獎金由3000元提高到1萬元，對產生「兩院」院士的單位，一次性給予300萬元獎勵，其中20%用於獎勵院士本人。

同時，寧夏明確對全職引進的重點院校重點學科碩士和博士每月給予2000至5000元的補助，對全職引進的全日制博士發放20萬元至26萬元的安家費。

童剛表示，寧夏將通過五年時間，提升打造高質量科研平台、高質量人才載體、高質量創新創業發展基地各100個，各類具有較高水平的創新平台突破800家。