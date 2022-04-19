陸大學排名：清華、北大、浙大連續8年蟬聯三甲

大陸高等教育專業評價機構「軟科」19日發布「2022軟科中國大學排名」。北京清華大學、北京大學、浙江大學蟬聯主榜（即綜合性大學排名）前三位，香港中文大學（深圳）位列大陸合辦大學第一。

2022年軟科的中國綜合型大學排名共有590所上榜，北京清華大學、北京大學、浙江大學連續8年蟬聯大陸三甲，上海交通大學、復旦大學依次位列大陸前五。

上榜合辦大學排名的院校共有6所，其中香港中文大學（深圳）、上海紐約大學、寧波諾丁漢大學蟬聯前三。

醫藥類大學排名的上榜高校有85所，北京協和醫學院、首都醫科大學、南京醫科大學位列前三。政法類大學排名的上榜高校有33所，中國政法大學、華東政法大學、西南政法大學位列前三。

財經類大學排名的上榜高校有55所，上海財經大學、中央財經大學、對外經濟貿易大學位列前三。體育類大學排名的上榜高校有14所，上海體育學院、北京體育大學、首都體育學院位列前三。

語言類大學排名的上榜高校有16所，北京外國語大學、中國傳媒大學、上海外國語大學位列前三；民族類大學排名的上榜高校有12所，中央民族大學、中南民族大學、西南民族大學位列前三。

大學排名的對象是中國大陸1000多所大學，為反映大學在學校性質和類型上的差異、確保排名的公平性，「軟科」將大學劃分為綜合型大學、7類專業型大學、2類非公辦大學，採用差異化的指標體系分別排名。