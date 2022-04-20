華龍一號機組 巴基斯坦商轉發電

中核集團18日在此間披露，當地時間4月18日，中國大陸自主三代核電華龍一號全球第四台、海外第二台機組——巴基斯坦卡拉奇K3機組商業運行。

中新社報導，至此，華龍一號海外第一個工程兩台機組全面建成投產，這是中巴兩國人民持續深化全天候戰略合作夥伴關係，堅持綠色低碳發展、共同應對氣候變化，攜手打造核能人類命運共同體的具體舉措，向一帶一路沿線國家充分展示了華龍一號技術的成熟性、先進性。

中核集團總經理顧軍、巴基斯坦原子能委員會主席阿里·拉扎等出席活動並致詞。會上，中巴雙方均表示，核能在促進巴基斯坦經濟社會發展、改善民生、助推綠色低碳轉型等方面發揮著越來越重要的作用。核能合作是兩國的驕傲，卡拉奇核電的建設見證了中巴兩國戰略合作的不斷深化，為全球範圍內的核能合作、以核能牽引社會發展樹立了標桿，雙方將攜手在更高起點、更高水平上深化核能務實合作。

雙方有關核電廠還簽署了姊妹電廠協議，中核集團將進一步發揮全產業鏈優勢，為巴基斯坦合作夥伴提供全壽期一站式解決方案。

作為中國大陸核電走向世界的名片，華龍一號是當前核電市場接受度最高的三代核電機型之一，是中核集團研發設計的具有完全自主知識產權的三代壓水堆核電創新成果，滿足國際最高安全標準，完全具備批量化建設能力，已經成為中國大陸為世界貢獻的三代核電優選方案。

目前，華龍一號福建福清5、6號機組，巴基斯坦卡拉奇2、3號機組均已全面建成投產。2022年大年初一，華龍一號阿根廷核電項目總包合約簽訂。

卡拉奇2、3號兩台機組每年將為巴基斯坦當地提供清潔電力近200億度，能夠滿足當地200萬人口的年度生產和生活用電需求，相當於每年減少標準煤消耗624萬噸，減少二氧化碳排放1632萬噸，相當於植樹造林1.4億棵，對優化巴基斯坦能源結構、推動實現全球碳達峰碳中和目標和共同應對全球氣候危機，具有重要意義。