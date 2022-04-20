新型1000MW核電高壓外缸 四川德陽產出

據來自四川省德陽市消息，由國機集團二重（德陽）重型裝備有限公司（簡稱二重裝備）生產、迄今為止重量和輪廓尺寸最大的汽缸－「某項目」大陸首套新型1000MW核電高壓外缸鑄件，完成性能熱處理，順利進入機械加工工序，展現極限製造優勢。

1000MW核電高壓外缸，由上下半汽缸體組成，產品總重超過250噸。由於材料特殊，力學性能要求高，目前世界上暫無相關生產經驗可借鑒，製造難度極大。

為破解設備的生產製造難題，二重裝備鑄鍛公司鑄鍛所組成核電鑄件團隊，先後攻克了鑄件工藝方案的可行性分析、材料的成分優化、鑄件變形數字模擬、本體套料理化性能檢測等關鍵環節，形成了完整的投料生產方案，有力保證了產品品質，加快了特大型核電氣缸的研發製造進程。

據了解，二重裝備多年來堅持自主創新，把關鍵核心技術掌握在自己手中，在鑄鍛件產品、尤其是特大型產品高端化、極限化製造領域實力大增，持續不斷為重大項目建設，提供重大技術裝備支撐。

此次實現大陸首套新型1000MW核電高壓外缸的順利產出，進一步豐富企業超大鑄件、尤其是核電汽缸製造的譜系，為該領域增添了新的成功範例。