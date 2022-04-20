黑土地「姓農」 人大常委會續審保護法

充分徵求包括農民在內的公眾意見，「耕地中的大熊貓」應當用於糧食等農產品生產，黑土地保護工作要依靠農民……黑土地「姓農」這一點，大陸十三屆全國人大常委會第三十四次會議18日開始審議的黑土地保護法草案二審稿表現得更加清晰、明確。

新華社報導，黑龍江等四省區的農民專業合作社、農業企業和農民是黑土地的耕耘使用者。去年12月，大陸十三屆全國人大常委會第三十二次會議對黑土地保護法草案進行初審，會後人大常委會法制工作委員會將草案印發黑龍江、吉林、遼寧、內蒙古自治區的省級人大和大陸中央有關部門、全國人大代表、研究機構、有關企業等徵求意見；並在網上公布，徵求社會公眾意見。

「民非谷不食，谷非地不生。」耕地是糧食生產的命根子。黑土地是中國大陸糧食安全的「壓艙石」。據介紹，有的常委會委員和部門建議，要突出黑土地對糧食安全的保障作用。對此，草案二審稿增加規定：「黑土地應當用於糧食和油料作物、糖料作物、蔬菜等農產品生產；畫入永久基本農田的黑土地，應當重點用於糧食生產，實行嚴格保護，確保數量和質量長期穩定。」

保護黑土地，政府與市場作用都離不開，也要依靠農民。有些常委會委員、人大代表提出，做好黑土地保護工作既要發揮政府主導作用，也要注重發揮市場作用，還要依靠基層組織和農民。草案二審稿對此增加規定：

一，農村集體經濟組織、村民委員會依法發包農村土地，監督承包方依照承包合約所約定的用途，合理利用和保護黑土地，制止承包方損害黑土地等行為。

二，農村集體經濟組織、國有農場、農業企業、農民專業合作社、農戶等應當珍惜和合理利用黑土地。官方支持農民專業合作社、企業等以多種方式與農戶建立利益聯結機制和社會化服務機制，發展適度規模經營，推進農業標準化、品牌化建設，提高黑土地產出效益。

三，大陸官方按照政策支持、企業和社會參與、市場化運作的原則，鼓勵社會資本投入黑土地保護活動，並且保護投資者的合法權益。