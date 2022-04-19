老人去世仙鶴靈堂叩首送行遭疑殯葬業新服務 官方給了答案

中國古代常把鶴做為長壽的象徵，還把離世比喻為「駕鶴西歸」飛往極樂世界。大陸遼寧發生一件罕見的奇事，一名87歲老人逝世靈堂設於家中，突然飛來一隻丹頂鶴，一些動作像是為老人送行，令家屬驚訝不已。影片在網路瘋傳，有網友質疑是殯葬業新噱頭，大陸官方對此也給了答案。

據《新浪網》報導，近日大陸遼寧盤錦市一戶農家家中87歲老人去世，靈堂設於家中，某日家屬在祭拜時，院子裡突然飛來一隻野生丹頂鶴，一點都不怕人，並緩緩地走向老人的靈堂。當時，一名男性家屬正在行跪拜之禮，丹頂鶴站在男子身後，似是學著男子的動作低頭叩首，狀似向過世的老人行禮。

丹頂鶴在拜完之後，轉身向大門外走去但並沒有飛走，而是在屋外走來走去，不時抬頭看向屋內，神態頗似悲傷，家屬趕忙準備食物投餵，直到天色漸暗，丹頂鶴才離去。因為這隻丹頂鶴的舉動太罕見，讓家屬大感驚訝，有人拍下影片上傳網路，引發熱議。

有網友表示，「這老人家一定是個老好人，這是仙鶴來接去天堂了」、「人間很多事無法解釋的」、「仙鶴謁靈，這是要多大的修行才能有的福報啊」、「冥冥中自有天意，這是吉祥之兆」。

但也有人抱持懷疑態度，「我敢打賭，這一定是殯葬行業的一個新的消費項目。不信的話拭目以待」、「給3000元仙鶴肯定聽話，有的殯葬行業就有這種服務」。

對此，盤錦市林業和濕地保護管理局表示，丹頂鶴不可能被殯葬行業用來從事服務，「丹頂鶴是國家一級保護動物，不管是人工繁育還是野外馴化，都有專門的部門負責，從法律上來說，殯葬行業用丹頂鶴進行行業服務，也是不會允許的」。