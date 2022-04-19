青年返鄉 陸扶貧第一村闢新路

位於福建寧德福鼎市的磻溪鎮赤溪村，是聞名遐邇的「大陸扶貧第一村」。小山村裡，白牆黛瓦的佘族風情購物街兩旁，茶葉店、特產店、小酒樓鱗次櫛比，燈籠高掛；茶園裡，連片的茶樹吐出新芽，生機勃勃。

中新社報導，正是看好家鄉的茶葉資源，廣西玉林師範學院畢業的杜贏2013年回村當起「新農民」，籌集近百萬元（人民幣，下同）創辦茶葉加工廠，成為該村返鄉創業的第一個大學生。

「村裡沒有茶葉加工廠，我在學校時就萌生回來創茶葉加工廠的想法，把村裡老百姓的茶葉全部收購加工，推廣銷售出去。」杜贏說。

杜贏不僅推廣有機標準化種植，且保留原始製茶工藝。除了新疆、西藏，他跑遍大陸其他省分；儘管大多數時候都吃了閉門羹，不死心的他依然挨家挨戶遞名片。

轉折發生在2015年，此後茶廠的營業額逐年遞增。「去年營業額突破500萬元」，在杜贏看來，這是他長期在外跑客戶、頻繁參加茶博會對接客商的結果。

如今，杜贏的公司已步入正軌，擁有標準化廠房3000多平方公尺，帶動當地農戶800多人增產增收。他的成功也帶動越來越多的年輕人選擇回鄉發展，融入赤溪村的鄉村振興中。

「赤溪村經過多年發展，底子慢慢厚了，人氣漸漸旺了。」杜贏說，將引進新設備、增加人手，衝刺700萬元年銷售額。

青年返鄉創業熱情高漲，佘鄉巾幗也不讓鬚眉。在佘鄉巾幗創業社，佘族頭飾、原創卡通玩偶、手工編織、彩繪鵝卵石等特色文創產品琳瑯滿目。

「鳳凰裝僅頭冠就能賣出上百元；一個竹編籃子裝十幾顆石子，150元也賣掉了……」赤溪村村委會婦女主任鍾麗眉說。

十多年前，鍾麗眉從寧德市霞浦縣嫁到了赤溪村，從一名普通農村婦女成長為一名村幹部，帶領村中婦女成立巾幗創業社，研發特色文創產品；開設鵝卵石手工家庭作坊，邀請專業美術老師定期教授手繪及工藝品創作，幫助婦女實現家門口就業致富。

從貧困村到小康村，赤溪村在青山綠水中走出了一條致富路。官方數據顯示，2021年赤溪村村民人均可支配收入達3萬2236元，村集體收入超過255萬元。