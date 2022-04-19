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千億文旅集聚 廣西北海打造旅遊勝地

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

在廣西北海半島北側，一座氣勢恢宏的郵輪造型碼頭向大海延伸，候船風雨廊、航標工程、玻璃幕牆登船橋等建築與藍天碧海相輝映。作為北海郵輪母港服務業集聚區的重點項目，北部灣國際郵輪母港目前已進入竣工驗收階段。

「北部灣國際郵輪母港將以短途航線產品切入市場，逐步開通國內外郵輪航線。」廣西北部灣郵輪碼頭有限公司副總經理齊麗珺指出，北部灣國際郵輪母港是廣西濱海旅遊的標誌性工程，總投資200億元（人民幣，下同），設計年通過能力100萬人次，可停靠10萬噸級郵輪。

中新社報導，根據官方規畫，北海郵輪母港服務業集聚區著力打造郵輪、水上客運、水上休閒運動、科技文化及酒店商業五大產業，預計形成五百億級產業集聚區。它是北海市旅遊振興發展的三個百億級項目之一。

北海市擁有十里碧海銀灘、百年南洋古街、千年海絲文化等濱海旅遊資源，是大陸知名旅遊休閒度假勝地。

近年來，當地持續發力推進文旅產業項目建設，沿北海半島從西向東，海絲首港、高德古鎮、北部灣國際郵輪母港、銀基國際旅遊度假區等一批重大文旅項目如雨後春筍般崛起，喜來登、萬豪、洲際等一批國際高星級酒店相繼投資入駐北海。

「北海千億文旅產業蔚然成形。」北海市旅遊文體局局長魯性東說，當地用足用好廣西支持北海建設國際濱海旅遊度假勝地、發展郵輪產業的政策措施，目前正在著力推進94個文旅項目，總投資1000多億元，推動北海打造成為國際濱海旅遊度假勝地。

郵輪 酒店 碼頭

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