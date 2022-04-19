汙水整治 陸設定2025年目標

大陸生態環境部會同住房和城鄉建設部近日印發《十四五城市黑臭水體整治環境保護行動方案》。大陸生態環境部水生態環境司有關負責人解讀該文件時表示，到2025年，推動地級及以上城市建成區黑臭水體基本實現長治久清，縣級城市建成區黑臭水體基本消除。

中新社報導，2018年9月，《城市黑臭水體治理攻堅戰實施方案》印發。三年時間裡，大陸生態環境部每年開展城市黑臭水體整治環境保護專項行動，督促指導地級及以上城市率先開展治理工作。大陸十三五期間，地級及以上城市新建汙水管網9.9萬公里，新增汙水日處理能力4088萬噸。大陸295個地級及以上城市（不含州、盟）黑臭水體消除比例98.2%，總體實現攻堅戰目標，極大改善了人居環境，有力促進了城市高質量發展。

「黑臭水體的表象在水裡，根子在岸上，核心在管網」，該負責人表示，要聚焦城市汙水垃圾收集處理效能問題，強化各類汙染源治理，倒逼地方加快補齊城市環境基礎設施短板。在排查範圍上，為服務和支持大陸重大區域戰略，以長江經濟帶、黃河流域、京津冀、長三角、珠三角等區域為重點，全面推動城市黑臭水體治理。

該負責人強調，要優化過去「一竿子插到底」的工作模式，充分調動地方尤其是省級部門的主動性、積極性，壓實省級部門監督責任，更多結合地方實際、聚焦差異性問題。