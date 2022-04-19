山東施工黃金期 硬核防護不放鬆

春日暖陽下，山東省濟南市濟濼路穿黃北延隧道工程的工地上一片繁忙。履帶吊、挖掘機、叉車等工程機械轟鳴，工人們正在對盾構機始發井進行基坑墊層混凝土澆築，為盾構始發作業做前期準備。

新華社報導，工地入口處，施工單位中鐵十四局集團的幾名員工正在給進場人員測溫。「最近一個月，我們僅現場全員核酸檢測就做了10輪。」項目中共黨支部書記賀小賓指出，濟濼路穿黃北延隧道是連接濟南新舊動能轉換起步區與主城區複合型交通廊道的重要工程。為保障工程按期推進，項目部保持「硬核防護」不放鬆，人員實名制入場，外來物料要先運輸到過渡區接受消殺，確保疫情防控不留死角。

交通是經濟的血脈。當前，山東省公路、鐵路、機場、港航、軌道交通等領域部分重點工程正在建設中，主管部門和施工單位正一手抓疫情防控、一手抓項目進度，把握春季「施工黃金期」，跑出項目建設「加速度」。

14日，在山東高速集團投資建設的濟南至濰坊高速公路項目現場，北鎮頭大橋的箱梁澆築作業正在進行。

山東高速集團濟濰高速項目辦主任謝國木表示，這是山東首個新建智慧高速公路項目，對促進山東省會經濟圈與膠東經濟圈互聯互通具有重要意義。項目部扎實落實疫情防控責任，建立覆蓋全部參建人員的防控台帳，實施疫情防控日報告制度，參建人員全力提速建設進度，今年已完成投資40.1億元人民幣，是項目原計劃的136.5%。

全長170公里的濟鄭高鐵山東段是山東「四橫六縱」綜合運輸通道的重要組成部分，通車後，濟南至鄭州的最短通行時間將由現在的3.5小時縮短至1.5小時。

「部分關鍵節點施工難度大、作業時間短、安全風險高。我們組織專家對施工方案進行了多次論證優化，克服疫情影響合理調配大型機械、保證物資供應，工程正順利推進。」中鐵十局青島公司鄭濟一分部項目經理秦傳軍說。