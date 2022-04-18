解救廣東缺電 海南首次海底送電「一天一百萬度」

去年因遭逢旱災、煤價高漲和大陸當局「能耗雙控」，廣東省多次爆發缺電危機，部分台商甚至被迫「開三停四」。據央視報導，為向廣東省進行電力應急支援，海南省於16、17日，首次透過海底聯網線向廣東送電，日均送電量100萬度。

央視新聞19日報導稱，此舉「邁開海南與廣東兩省深化電力市場合作的重要步伐。」

據報導，為落實《中共中央、國務院關於加快建設全國統一大市場的意見》要求，促進海南進一步融入南方區域電力市場，2022年海南和廣東電網公司在兩省政府的支持下，建立了電力互濟交易機制。

南方電網海南電網公司指稱，透過對海南和廣東省電力供需形勢及負荷特點進行研究分析，利用高峰時段的時間差靈活調度，實現兩省電力盈缺互補。報導指出，此次跨省送電充分發揮南方區域省間餘缺調劑功能，實現了資源在更大範圍內的優化配置。

事實上，自去年中旬起，廣東省曾多次爆發缺電危機，首先因廣東外來電力的比例超過3成，雲南水電是一大主要來源，但遭逢乾旱，加上氣候提前入夏，雲南自顧不暇，影響向廣東供電。

隨後，由於大陸煤價高漲，當局「能耗雙控」，大陸多省去年8月起陸續限電，製造業密集的廣東也受到衝擊，有台商因此被迫「開三停四」或是縮減產線。