東航重啟波音737-800飛行 空難調查中

（德國之聲中文網）中國東方航空週日（4月17日）表示，該公司已開始恢復旗下波音737-800噴氣式客機的商業飛行。近一個月之前，該公司因「3·21」東航MU5735空難事件造成132人死亡，宣布停飛旗下全部223架該機型客機。

路透社報導，東航表示已對每架飛機進行了系統測試、結構檢查並核實了適航數據。在恢復商業服務之前，將對所有飛機進行試飛。

該公司在一份聲明中表示，註冊號與3月21日墜毀飛機接近的波音737-800飛機，仍在進行維修檢查和評估。

報導引述全球航班追蹤服務網站Flightradar24的數據稱，17日當天，東航一架機齡三年、編號MU5843的波音737-800飛機，於上午9時58分從雲南昆明起飛，並於上午11時03分降落四川成都。該架飛機在前一天（16日）已完成一次試飛。

Flightradar24的數據還顯示，另一架波音737-800飛機17日也在東航總部所在城市上海，進行了一次試飛。

對於東航在空難不到一個月後，重啟旗下波音737-800飛行，中國社群網絡的反應頗為分歧。有網民質疑調查還未有報告出爐，不應重啟飛行；也有人揣測這是否代表737-800系列客機不存在系統性問題；有人則認為空難調查本就費時，失事至今不到一個月，還沒有調查結果並不奇怪。

仍在等待黑盒子解密

東航宣布重啟波音737-800商業服務的同時，空難事件調查未有進一步消息。

此前北京表示，將在空難事件發生後30天內向聯合國航空機構國際民航組織提交一份初步報告。

目前，中國已取回了兩個可能解開失事謎團的黑盒子。根據官方宣佈消息，東航MU5735的兩部黑盒子分別是在3月23日、27日被找到，仍在進行解讀及調查工作。

除了中國官方組成的調查小組之外，美國國家運輸安全委員會（NTSB）也在中方的同意及邀請下協助調查。根據中國《民航報》，美國國家運輸安全委員會的7人工作小組已於4月初抵達中國，參與東航MU5735失事調查。當時美國國家運輸安全委員會曾表示，正在幫助中方下載該架失事客機兩個黑盒子的數據。

2022年3月21日，中國東航一架從昆明飛往廣州、編號MU5735的航班在廣西山區墜毀，造成123名乘客和9名機組人員死亡。這是中國28年來最致命的航空災難。

（路透社、法新社）

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