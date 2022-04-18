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中越鐵鐵聯運 成都班列直達越南
根據成都國際鐵路港消息，載著戴爾電腦零配件等貨物的中越跨境直達班列（成都—安員）已於近日駛出成都國際鐵路港，預計將於22日抵達越南安員站。這是成都首發的中越去程班列，全程約1841公里，經憑祥出境，境外段約130公里。
據中新社，今年以來，在產業復甦和雙循環加速推進的大背景下，各製造業企業出口貿易穩中有進、逆勢增長，但受全球疫情影響，國際供應鏈持續緊張。為滿足客戶運輸需求，成都國際班列改變以往鐵海聯運的運輸方式，全程採用鐵路運輸，只需在中越邊境進行換軌，即可將貨物送達越南。
此方案的推出，助推戴爾電腦零配件通過中歐班列和陸海新通道在歐洲及東南亞市場雙向貿易，打造一條全新的國際化貿易大通道。
戴爾公司相關負責人表示，中越跨境班列（成都—安員）開通運營後，貨物從成都至越南的貨運時間縮短了2至3天。
據瞭解，今年1至3月，成都國際鐵路港西部陸海新通道開行量近300列，同比增長99.28%。中越「鐵鐵聯運」是在常態化疫情防控中，成都國際班列為穩固智能製造業供應鏈的創新舉措。
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