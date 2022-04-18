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新一代清漂機器人 德陽「上崗」

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／台北－德陽報導
「德陽造」新一代清漂機器人，正在對旌湖水面進行清理作業。圖／本報四川德陽傳真
「德陽造」新一代清漂機器人，正在對旌湖水面進行清理作業。圖／本報四川德陽傳真

「大家快來看看，這個是什麼高科技？」近日，在四川德陽市區的旌湖河道內，一台清理水面植物和漂浮物的機器，引發市民圍觀。據了解，這部機器是「德陽造」新一代清漂機器人，正在對旌湖水面進行清理。

因2021年春夏柳絮飛揚，不少柳絮飄到裸露河床上生根發芽，長成了柳樹，勢必影響河道行洪，必須在主汛期來臨前進行清理。

水面漂浮物以往主要靠人工打撈作業，難度大、風險高、效率低，使用清漂機器人，就能很好地解決這一問題，同時可完成自主導航、自主搜尋、自主避障、智能識別、自動打撈等一系列複雜動作，並具有巡庫、水質線上監測等多項功能，還可實現24小時不間斷工作，效率和效果都有顯著提高。

據了解，此次旌湖的清漂機器人長20公尺、寬4.21公尺，由收集網鏈、儲料箱構成。正常條件下，每小時可以清理漂浮物100立方公尺。

製造商方面表示，水上清漂機器人在大陸應用較為廣泛，目前在旌湖作業的，已經是該公司的最新一代產品。旌湖內有7萬多平方公尺的柳樹等雜樹、雜草，加上水下修剪等環節，預計20天內就能清理完畢。

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