聽新聞
test
0:00 / 0:00

空難事故發生不到一個月 陸東航恢復波音737-800客機飛行

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
東方航空恢復波音737-800型客機的飛行。圖／來自東航官網
東方航空恢復波音737-800型客機的飛行。圖／來自東航官網

據大陸瀟湘晨報報導，在「3·21」東航MU5735發生空難後，大陸東方航空宣布停飛旗下所有波音737-800客機，包括東方航空、上海航空、中聯航在內共224架。十七日恢復此型客機飛行。

報導稱，在停飛近一個月後，東航於今日恢復了波音737-800的商業運營。復飛首趟航班為MU5843，於今天上午10點左右從昆明長水國際機場起飛，1小時後落地成都雙流國際機場。

17日下午13點左右該飛機執飛MU5844次返程航班，從成都雙流起飛，於14點12分落地昆明長水。

執行昆明—成都的這架東航波音737-800客機，4月16日一早還做了昆明本場的適應性飛行，在「飛常準」上可以看到MU200的航班號，9點58分起飛，11點06分落地。

據飛常準APP數據，該執飛航班飛機註冊號為B-207L，機齡3.4年。據了解，該架飛機於2018年11月9日由東航雲南公司引進。

東方航空雲南有限公司是中國東方航空股份有限公司旗下的控股子公司，其前身為成立於1992年7月的雲南航空公司，主運營基地位於雲南省昆明市。目前，該公司執管飛機近百架。

目前東航大部分的起降航班，仍然使用波音737-700型和空客A320系列。

東航 波音 空難

延伸閱讀

東航空難傳與副駕駛有關 民航局闢謠

影／DHL的波音757貨機緊急著陸 滑出跑道後機身斷兩截

美方協助下載東航失事客機黑匣子的數據

章子怡悼念東航墜機事故用錯詞遭炮轟 網友：文化水準真堪憂

相關新聞

空難事故發生不到一個月 陸東航恢復波音737-800客機飛行

據大陸瀟湘晨報報導，在「3·21」東航MU5735發生空難後，大陸東方航空宣布停飛旗下所有波音737-800客機，包括東...

上海防疫物資送「豬奶頭」 民嗆：是不是給人吃的

上海防疫封控，各式各樣物資配送問題一再引發民怨。日前有民眾稱收到政府發放的物資，豬肉不但都是大肥膘，而且不新鮮，直嗆「簡...

腹痛求醫二度被拒 上海小提琴手跳樓亡

上海嚴格封控，再有病患因延誤治療失去寶貴生命。上海財經大學退休教授陳順霞發消息稱，71歲的胞弟業餘小提琴手陳順平日前因腹...

「中國搖滾教父」崔健線上演唱會 近4400萬人觀看

以「花房姑娘」、「一無所有」等膾炙人口的歌曲走紅的「中國搖滾教父」崔健15日在微信視頻上舉辦首場個人演唱會。綜合媒體報導...

女收男同事送鏡子禮 竟藏4個攝像頭

廣東江門一名女子，近日收到男性朋友送的一面全身鏡，還告知這個鏡子有不穿衣服美顏的功能，而且要一直插著電源。女子感到不對勁...

巴拿馬運油輪香港外海爆炸 1死6傷

一艘長約120米的巴拿馬註冊運油輪昨日下午在香港東面水域以外約160海里發生爆炸，釀成一死六傷。由於傷者人數眾多，政府飛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。