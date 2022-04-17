中國醫界發聲 沒必要向健康市民發連花清瘟

中央社 / 台北17日電

中國以嶺藥業向上海捐贈連花清瘟藥品。不過，中國醫學健康與醫療健康服務平台「丁香醫生」今發文，認為不應向健康的群眾發放連花清瘟，因其不能預防COVID-19，且可能有副作用。

以嶺藥業研發的連花清瘟，被官方推薦為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）用藥。上海疫情爆發後，3月底、4月初以嶺藥業先後透過中國紅十字會捐贈總價值人民幣6000萬元（約新台幣2.7億元）的連花清瘟給上海。

「丁香醫生」今凌晨在微信發文指出，不少上海網友紛紛曬出自己家裡已收到很多盒連花清瘟，抗疫發放藥物，看起來是一件有益於民的事情，但是很遺憾連花清瘟不能預防新冠，沒有必要向健康的市民發放。

文章接著指出，連花清瘟不是一款口服疫苗，目前暫時也沒有口服藥物可以完成COVID-19疫苗的工作。從官方、臨床與藥物研發三個方面檢視，目前都無法找到有效證據支持「連花清瘟可以預防新冠」。

「丁香醫生」表示，中國國內患者也並非人人都可以使用連花清瘟，雖然連花清瘟的藥物說明書上仍然標示副作用尚不明確，但一項發表於「Frontiers inPharmacology」的研究指出，連花清瘟至少含有61種化合物，成分極其複雜。

說明書上標示了高血壓者、心臟病患者慎用；有糖尿病等慢性病嚴重者、兒童、孕婦、年老體弱者等，也需在醫生指導下服用。

文章直指：「一種不能預防新冠的藥物，被大批量發放給沒有感染的健康人，這本身就是不應該發生的事。如果真的如一些報導中所說，為了這些藥物的運輸發送，還占用了其他物資的運力，那更不合理。我們認為不應該這樣。」

萬達集團董事長王健林之子王思聰14日在微博轉發一條連花清瘟的消息，並稱「證監會應嚴查以嶺藥業」，引發關注。該言論讓以嶺藥業翌日股價跌停，市值蒸發人民幣67億元。王思聰之後編輯微博內容，刪除上述言論。

以嶺藥業則回應，公司產品有完整的證據和報告披露，投資者要辨別網路上的言論，不能因為「王思聰」3個字就隨意提出疑問。

上海 王思聰 COVID-19

延伸閱讀

上海封控就醫難悲劇 小提琴手腹痛難忍選擇輕生

為抓出隱性患者 上海市民反覆被戳鼻子、咽拭子PCR

疫情重創 陸汽車鏈告急

上海奉賢區今起至4月下旬初「全域靜態管理」

相關新聞

空難事故發生不到一個月 陸東航恢復波音737-800客機飛行

據大陸瀟湘晨報報導，在「3·21」東航MU5735發生空難後，大陸東方航空宣布停飛旗下所有波音737-800客機，包括東...

上海防疫物資送「豬奶頭」 民嗆：是不是給人吃的

上海防疫封控，各式各樣物資配送問題一再引發民怨。日前有民眾稱收到政府發放的物資，豬肉不但都是大肥膘，而且不新鮮，直嗆「簡...

腹痛求醫二度被拒 上海小提琴手跳樓亡

上海嚴格封控，再有病患因延誤治療失去寶貴生命。上海財經大學退休教授陳順霞發消息稱，71歲的胞弟業餘小提琴手陳順平日前因腹...

「中國搖滾教父」崔健線上演唱會 近4400萬人觀看

以「花房姑娘」、「一無所有」等膾炙人口的歌曲走紅的「中國搖滾教父」崔健15日在微信視頻上舉辦首場個人演唱會。綜合媒體報導...

女收男同事送鏡子禮 竟藏4個攝像頭

廣東江門一名女子，近日收到男性朋友送的一面全身鏡，還告知這個鏡子有不穿衣服美顏的功能，而且要一直插著電源。女子感到不對勁...

巴拿馬運油輪香港外海爆炸 1死6傷

一艘長約120米的巴拿馬註冊運油輪昨日下午在香港東面水域以外約160海里發生爆炸，釀成一死六傷。由於傷者人數眾多，政府飛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。