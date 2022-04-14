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天津火車相撞...司機跳車 九節車廂墜橋

聯合報 / 記者廖士鋒／即時報導
大秦鐵路是大陸西煤東運的重要通道。（新華社）
大秦鐵路是大陸西煤東運的重要通道。（新華社）

大秦鐵路（山西大同至河北秦皇島）線上的運煤車與貨運列車，4月14日下午在薊州州河灣大橋路段相撞，導致多節車廂脫軌、墜橋，而兩列列車司機跳車輕傷。

據澎湃新聞報導，4月14日下午13時許，中鐵集團公司太原鐵路局大秦線薊州州河灣大橋路段，一輛駛向秦皇島方向的運煤列車與前方一列正向後滑行的貨運列車首尾相撞，導致16節車廂脫軌，9節從橋上墜落。兩列火車司機相撞之前跳車逃離，有輕微受傷。目前無其他人員傷亡資訊。

此外，天津日報報導，天津市長廖國勳及分管的市領導官員已趕赴現場進行處置，事故具體原因正在調查中。

大秦鐵路是大陸「西煤東運」的重要通道，新京報報導，2022年第一季，大秦鐵路累計運輸煤炭1.04億噸，日運量持續保持高位。特別是3月分，日運量19天突破130萬噸，全月運輸煤炭3887萬噸，比去年同期增長8%。

事件發生後，目前大陸鐵路部門派出6列救援列車和近1000名工作人員趕赴現場，從貨車兩端展開救援工作，以最快速度搶通線路。

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