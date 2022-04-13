上海等8城擬放寬對入境人員等隔離措施 試點「10+7」

大陸疫情本土確診病例持續創新高，據國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制綜合組發布最新文件，從11日起以上海、蘇州、寧波、廈門、青島、廣州、成都與大連等8個城市作為試點地區，進行隔離政策部分鬆綁、為期四周，入境隔離管控措施由「14天集中隔離＋7天居家健康監測」調整為「10天集中隔離＋7天居家健康監測」。

據香港經濟日報網報導，被劃為封控區、管控區內人員的解封條件，也從「連續14天檢測陰性」調整為「連續10天檢測陰性」，且封管控期間須交叉展開核酸與抗原檢測。其中封控區至少展開4次核酸、3次抗原檢測；管控區至少展開3次核酸檢測與3次抗原檢測。

針對密接接觸者的隔離管控，也由「14天集中隔離＋7天居家健康監測」調整為「10天集中隔離＋7天居家健康監測」，期間交叉進行6次核酸檢測、6次抗原檢測。

此外，針對高風險的從業人員，在閉環作業管理結束後，將繼續實施「7天集中隔離＋7天居家健康監測」，期間交叉展開6次核酸檢測、6次抗原檢測。

另外，上海方艙醫院平均出院時間縮短至一周左右。上海市衞健委一級巡視員吳乾渝在13日舉行的上海市政府新聞發布會上表示，上海將統一方艙醫院出艙標準，並採用一致的治療原則，進一步加快周轉速度，目前上海方艙醫院平均住院時間正逐步縮短至一周左右。昨天，上海本土病例出院達334例、解除醫學觀察達6044例，出院和解除醫學觀察人員已返回居住地接受健康監測。

據香港文匯網，目前，方艙醫院平均住院時間正逐步縮短至一周左右。對連續2次核酸檢測結果陰性的（採樣時間至少間隔24小時）感染者，結合醫生綜合判斷，符合出艙標準的准予出院或解除隔離醫學觀察。