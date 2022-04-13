疑防疫壓力過大 網傳上海衛健委官員尋短

上海疫情仍未鬆懈，4月13日晚間大陸社交平台卻瘋傳有上海衛健委官員在辦公室自殺的消息。

綜合港媒「東網」、加拿大媒體「星島日報」報導，上海市虹口區衞健委信息中心主任錢文雄疑因新冠疫情期間工作量過大，在4月12日自殺身亡，惟上述消息官方暫未證實。

根據報導引述的圖片，錢文雄的家屬4月13日在他的朋友圈發出訃告，稱他4月12日下午1時19分離世，疫情期間一切將會從簡，並指出「家屬目前悲痛不已，無法接待」。此前有消息稱，錢文雄在辦公室自縊，指他生前經歷「愛人患癌晚期，本來思想負擔很重，疫情期間工作量巨大」。資料顯示，錢文雄2020年7月試用期滿，通過考核後，正式成為上海虹口區衞健委信息中心主任。

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