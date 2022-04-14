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常益長高鐵工程 沅江特大橋貫通

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

根據中國中鐵三局集團有限公司（中鐵三局）消息，12日淩晨，隨著最後一方混凝土成功入模，常益長高鐵關鍵控制性工程——沅江特大橋主跨順利合龍，實現全橋貫通。至此，常益長高鐵主體工程全部完成，為確保常益段鋪軌開啟「倒計時」模式。

據中新社，中鐵三局指出，常益長高鐵西起常德市，經益陽市引入長沙西站，正線全長156.82公里。此次完成合龍的沅江特大橋全長34.866公里，主跨跨度為240公尺，是目前世界上跨度最大的深水雙肢薄壁塔樑墩固結體系高鐵橋梁，同時也是大陸國內設計時速350公里高速鐵路當中，跨度最大的無砟軌道連續剛構斜拉橋。

該橋梁主墩施工中，雙壁鋼圍堰直徑達到38.5公尺、高46.4公尺，圍堰入河床深度達15公尺，施工規模、技術標準、安全風險堪稱行業之最，深水鑽孔樁基礎+超高雙壁鋼圍堰施工難度更是大陸罕見。

中鐵三局沅江特大橋主跨技術負責人易先坤稱，橋梁主跨施工區域水文和地質條件十分複雜，工程採用大樁徑超長鑽孔樁施工，實際鑽孔深度達128公尺，像一根巨大的「金箍棒」直插江底，打破了大陸同類型橋梁鑽孔深度紀錄。

為保證工程順利進行，施工單位中鐵三局採取各項措施，強力推進頂層設計，成立專家工作組，全程跟蹤指導。同時，強化科技創新，創造性地應用水下混凝土標高智能化控制、雙壁鋼圍堰下沉智能化監控、3D列印等關鍵性技術，實現了大橋建設安全優質、快速環保的建設目標。

常益長高鐵是大陸八縱八橫主通道中渝長廈通道的重要組成部分，建成通車後，從常德到長沙僅需要1小時，長株潭城市群與益陽、常德產業帶的融合將進一步密切。

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