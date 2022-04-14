北京推節能家電 將發逾3億人民幣消費券

12日，北京發布促進綠色節能消費政策，今年4月至9月面向在京消費者發放超過3億元（人民幣，下同）綠色節能消費券，加快形成簡約適度、綠色低碳、文明健康的生活方式和消費模式，讓綠色消費走進千家萬戶。

據中新社，北京市商務局副局長郭文傑在「2022北京消費季」促進綠色節能消費政策專場記者會上表示，今年4月至9月的每月18日上午10時，北京將面向在京消費者，在線上平台發放綠色節能消費券，共發放6期，總額超過3億元。

他稱，綠色節能消費券適用於20類商品，包括筆電、空氣淨化器、洗碗機、電視機、空調、電冰箱、洗衣機、熱水器、列印機、投影機等。今後商品類別還會陸續增加，盡可能滿足消費者多樣化需求。

近年來，大陸報廢家電總量正在逐年攀升。北京鼓勵消費者購買使用綠色節能商品，在京多家參與企業推出「以舊換新」等活動，並通過搭建規範化家電回收信息化平台，推動家電回收與拆解操作走向正規化、合法化、信息化，在避免環境汙染的同時，將廢舊家電中可回收利用的鋼鐵、有色金屬、塑料、橡膠等資源有效利用，切實幫助消費者解決廢舊家電換新的難題，更促進循環經濟發展。

郭文傑表示，北京自2015年起在全市範圍內實施兩輪節能減排政策，六年來帶動了參與企業銷售節能產品超過1100萬台，實現銷售額近420億元，直接拉動北京家電消費年均增長超過12%，節電約7.6億度，減排二氧化碳52.2萬噸、水209萬噸，生態效益顯著。