趙樂際湖南調研 掌握企業廉政建設

中共中央紀委書記趙樂際10日至12日到湖南調研。他強調，紀委監委要認真履行監督職責，督促落實減稅退稅、融資支持、創新激勵、紓憂解困等政策措施，堅持不懈糾四風樹新風，持續改善營商環境，保證企業家一門心思抓生產謀發展。

據中新社，在郴州市汝城縣沙洲瑤族村，趙樂際參觀了「半條被子的溫暖」專題陳列館，到農戶家中走訪看望中共黨員、民眾，瞭解村民生產生活情況，聽取對黨風政風的意見建議。

在郴州糧油機械有限公司、特變電工衡陽變壓器有限公司、中國鐵建重工集團股份有限公司，趙樂際瞭解企業廉政建設情況。

調研期間，趙樂際來到湖南省和衡陽市紀委監委，瞭解工作進展情況，並主持召開部分省紀委書記座談會。他強調，堅持不敢腐、不能腐、不想腐一體推進，懲治震懾、制度約束、提高覺悟一體發力，持續深入整治重點領域腐敗問題，落實八項規定精神。

他並稱，要加強政治監督、日常監督，加強換屆紀律風氣監督，不折不扣落實中共中央關於做好今年工作的部署要求，為保持平穩健康的經濟環境、國泰民安的社會環境、風清氣正的政治環境提供堅強保障。