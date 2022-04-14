海南熱帶雨林 護生物多樣性

大陸海南熱帶雨林國家公園管理局12日傳來好消息，世界極度瀕危物種海南長臂猿再添一隻嬰猿，種群數量恢復至5群36隻。

據中新社報導，海南熱帶雨林是大陸分布最集中、保存最完好、連片面積最大的熱帶雨林，是諸多瀕危物種和海南島特有物種的庇護所，具有全球性保護意義。作為大陸首批正式設立的5個國家公園之一，海南熱帶雨林國家公園是海南建設生態文明試驗區的標誌性工程。

11日，大陸國家主席習近平來到海南熱帶雨林國家公園五指山片區，沿木棧道步行察看公園生態環境。他強調，海南以生態立省，海南熱帶雨林國家公園建設是重中之重。要跳出海南看這項工作，充分認識其對大陸的戰略意義，再接再厲把這項工作抓實抓好。

近年來，通過推進核心保護區生態搬遷、小水電有序退出等一系列舉措，海南熱帶雨林國家公園建設取得積極進展，海南長臂猿種群數量穩步恢復，海南熱帶雨林新物種不斷被發現，成熱帶雨林生物多樣性保護、生態環境發展向好的有力佐證。

2021年，海南發布了大陸首個國家公園生態系統生產總值（GEP）核算成果，幫助民眾樹立資源有限、生態有價的觀念。經核算，海南熱帶雨林國家公園2019年度生態系統生產總值為2045.13億元人民幣。

中國南海研究院海南自由貿易港研究中心主任于濤表示，在雙碳背景下，海南建設生態文明試驗區的實踐，具有先行先試的示範意義。除了熱帶雨林國家公園建設，近年海南還在多方面積極探索綠色高質量發展路徑。實施大陸首部禁塑地方法規；推廣新能源汽車，保有量占比穩居大陸第一方陣；推廣裝配式建築面積實現連續4年倍增；2021年海南省清潔能源裝機比重提升至70.9%，較大陸平均水平高23個百分點等。

2022年起，海南大力推進六水共治（治汙水、保供水、排澇水、防洪水、抓節水、優海水），以保護好海南島的「腎臟」。