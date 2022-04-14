快訊

鋒面通過中部以北有雨 愈晚愈冷北部下探15度

紐約布魯克林地鐵槍擊案 嫌犯落網

海南熱帶雨林 護生物多樣性

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
海南熱帶雨林國家公園五指山片區景觀（4月11日攝）。 新華社
海南熱帶雨林國家公園五指山片區景觀（4月11日攝）。 新華社

大陸海南熱帶雨林國家公園管理局12日傳來好消息，世界極度瀕危物種海南長臂猿再添一隻嬰猿，種群數量恢復至5群36隻。

據中新社報導，海南熱帶雨林是大陸分布最集中、保存最完好、連片面積最大的熱帶雨林，是諸多瀕危物種和海南島特有物種的庇護所，具有全球性保護意義。作為大陸首批正式設立的5個國家公園之一，海南熱帶雨林國家公園是海南建設生態文明試驗區的標誌性工程。

11日，大陸國家主席習近平來到海南熱帶雨林國家公園五指山片區，沿木棧道步行察看公園生態環境。他強調，海南以生態立省，海南熱帶雨林國家公園建設是重中之重。要跳出海南看這項工作，充分認識其對大陸的戰略意義，再接再厲把這項工作抓實抓好。

近年來，通過推進核心保護區生態搬遷、小水電有序退出等一系列舉措，海南熱帶雨林國家公園建設取得積極進展，海南長臂猿種群數量穩步恢復，海南熱帶雨林新物種不斷被發現，成熱帶雨林生物多樣性保護、生態環境發展向好的有力佐證。

2021年，海南發布了大陸首個國家公園生態系統生產總值（GEP）核算成果，幫助民眾樹立資源有限、生態有價的觀念。經核算，海南熱帶雨林國家公園2019年度生態系統生產總值為2045.13億元人民幣。

中國南海研究院海南自由貿易港研究中心主任于濤表示，在雙碳背景下，海南建設生態文明試驗區的實踐，具有先行先試的示範意義。除了熱帶雨林國家公園建設，近年海南還在多方面積極探索綠色高質量發展路徑。實施大陸首部禁塑地方法規；推廣新能源汽車，保有量占比穩居大陸第一方陣；推廣裝配式建築面積實現連續4年倍增；2021年海南省清潔能源裝機比重提升至70.9%，較大陸平均水平高23個百分點等。

2022年起，海南大力推進六水共治（治汙水、保供水、排澇水、防洪水、抓節水、優海水），以保護好海南島的「腎臟」。

國家公園 南海

延伸閱讀

習近平考察海南 強調自貿港建設是長期奮鬥

IMA：大陸封城可能使物流阻塞加劇 程度將遠大於去年前年

安倍晉三：借鏡烏克蘭 美國應表明防衛台灣決心

星國貨輪入籍 海南外資注活水

相關新聞

海南熱帶雨林 護生物多樣性

大陸海南熱帶雨林國家公園管理局12日傳來好消息，世界極度瀕危物種海南長臂猿再添一隻嬰猿，種群數量恢復至5群36隻。

趙樂際湖南調研 掌握企業廉政建設

中共中央紀委書記趙樂際10日至12日到湖南調研。他強調，紀委監委要認真履行監督職責，督促落實減稅退稅、融資支持、創新激勵...

北京推節能家電 將發逾3億人民幣消費券

12日，北京發布促進綠色節能消費政策，今年4月至9月面向在京消費者發放超過3億元（人民幣，下同）綠色節能消費券，加快形成...

常益長高鐵工程 沅江特大橋貫通

根據中國中鐵三局集團有限公司（中鐵三局）消息，12日淩晨，隨著最後一方混凝土成功入模，常益長高鐵關鍵控制性工程——沅江特...

一個台灣人在上海 封城13天「存糧已見底 咖啡仍必買」

中國大陸上海因疫情封城導致物資短缺，「搶菜」變成當地人家常便飯。一名住在浦西的台灣人受訪說，他的社區封城近兩周只配給過一次食物，如吐司、玉米、堅果，兩、三天就吃完，且完全沒有肉；如今封城前搶購的糧食也快見底，這幾天還用高價團購香蕉、蛋跟豬肉，但因物流塞車還沒發貨，現在三餐都不敢吃好吃滿，「煮個飯都要斤斤計較」。

上海等8城擬放寬對入境人員等隔離措施 試點「10+7」

大陸疫情本土確診病例持續創新高，據國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制綜合組發布最新文件，從11日起以上海、蘇州、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。