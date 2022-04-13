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以物易物新境界 滬男子以擼貓半小時「使用權」換柳橙

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
有上海管控區民眾把可口可樂放在一樓大廳，掀起同棟大樓以物易物熱潮。（微信照片）
有上海管控區民眾把可口可樂放在一樓大廳，掀起同棟大樓以物易物熱潮。（微信照片）

上海新冠肺炎疫情持續上揚，封控措施仍然持續，買菜肉糧油都難，不少市民物資、食物不足，有人在大樓裡「以物易物」自救。網傳可樂最為搶手，幾乎「可換萬物」；還出現一些新奇的以物換物，有人以「擼貓半小時換1橙子」、「Wi-Fi密碼換五花肉」等等。

據「三聯生活周刊」報導，在上海民眾食物交換中，零糖可口可樂（Coke Zero）站到頂端，可換萬物。一張網上流傳的截圖顯示，有小區互換物資中，排首位的Coke Zero，標注為「看好，可換任何東西」；雞蛋、芝士、牛油、洋蔥、蒜頭、廁紙、牛奶等建議持有；啤酒、紅酒「維持高價持有」，而香菸亦有相當的市場需求。

文章指出，青椒和蔥薑蒜變成了硬通貨，因為蔬菜包裡不會出現，形容「疫情中的真友誼，就是我的薑願意切你一半」。

有人還發布所住小區的以物換物「物價」：1瓶可口可樂=1/2瓣大蒜=5支香菸、1瓶醬油=6個雞蛋、1個梨或蘋果=10元左右等價物品。

還有以護膚品換醬料牛扒的。除了交換食物，還出現跨物種的交換。據報有人用1條鱸魚換2盒紙巾；用未開封的La Mer套裝，換3瓶老乾媽辣椒醬；一瓶全新的SKII精華液，換1塊牛扒。還有人自述，用3袋牛排換了8片蒸汽眼罩。

更離奇的「以物易物」是，有男子用自己愛貓的半小時「使用權」，換了鄰居3個橙子。這名主人表示，一個人在家有點難熬，有隻寵物會好很多，可以讓貓給別人心理帶來一個安慰。

上海當局表示，對於封控區、管控區居民的生活物資保障，主要是以集採集配，保供套餐等方式為主。通過超市賣場、電商平台與社區對接，集中匯總居民消費需求，組織主副食品、生活用品等套餐供應，並做好生活配送。對於上海市民反映目前仍有生活物資保障配送渠道不暢問題，已加緊推動外賣等電商平台騎手復工，並加強貨源組織，推出保供套餐。另將規範快遞費、跑腿費明顯上漲等問題。

可口可樂，成為上海疫情封控後的「硬通貨」。（微信照片）
可口可樂，成為上海疫情封控後的「硬通貨」。（微信照片）

上海

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