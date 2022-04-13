南海鑽油 陸架302公尺導管

中國海油（中海油）11日宣布，大陸自主設計建造的亞洲第一深水導管架「海基一號」，在南海東部珠江口盆地海域成功滑移下水並精準就位，標誌大陸深水超大型導管架成套關鍵技術和安裝能力達世界一流水準。

據中新社，「海基一號」總高度達302公尺，與埃菲爾鐵塔高度接近，在全球排名前十，為亞洲首例300公尺級深水導管架。其總重量達3萬噸，所用鋼材可製造1艘中型航空母艦。下水作業地點距離香港東南200多公里，水深約284公尺，是大陸首次在近300公尺水深海域安裝固定式導管架。

導管架平台是全球應用最廣泛的海洋油氣生產設施，導管架相當於基座，將巨大平台托舉在海面上。

據瞭解，海基一號按照百年一遇的惡劣海況進行設計，項目團隊突破南海超強內波流、海底巨型沙坡沙脊、萬噸級環境荷載、超大型結構物精準下水就位等一系列世界性難題，創新應用十餘項新技術。

中海油深圳分公司副總經理兼總工程師張偉表示，海基一號是大陸首次嘗試300公尺級深水導管架平台開發模式，與以往類似深水油氣田常用的「水下生產系統+浮式生產平台」開發模式相比，更具經濟性與安全性，能大幅降低鑽完井、工程以及後續生產操作成本。