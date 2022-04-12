上海書記李強視察社區 遭民眾嗆聲

上海封城半個月，亂象不斷。中共中央政治局委員、上海市委書記李強昨日（11日）前往居民區視察，疑似臨時決定走訪不在原訂計畫內的社區，被民眾嗆爆，指責物資不夠，痛罵一些官員「愧對先烈、愧對天地！」「封城半個月，只發了兩根胡蘿蔔、兩個爛洋蔥」。香港媒體公開報導李強被嗆，似對其領導下的上海防疫工作表達不滿。

上海官方微博「上海發布」指出，李強十一日前往部分街鎮居民區，檢查基本物資供應保障和封閉社區管理情況，看望慰問連續抗疫一線的基層幹部、醫務、和居民志工，向支持疫情防控的民眾表示感謝。

據香港星島網報導，推特上的影片顯示，李強來到一個社區，隔著鐵欄，與一名坐輪椅的白髮婦女及兩名婦女交談，輪椅老婦似乎相當不滿，大聲指責物資不夠，李強則不斷點頭與解釋，一旁被攔住的圍觀婦女也大聲嚷嚷，向其他人抱怨，稱有官員來了，當然要藉機反映實際情況。

之後還有一名牽著狗的婦人指著李強開罵，痛批「你們有罪於國家，愧對先烈、愧對天地！」

還有其他影片也流出，除了社區居民當面向李強嗆聲，其他小區居民也不斷向樓下視察官員大喊「救命啊」、「沒吃的啦」、「沒有油也沒有米啦……」

據推特等影片，李強11日視察社區時，發生了沒有獲得官方安排的居民出現，批評當局防疫政策，李強本來想要的親民秀，獲得反效果。

上海民眾上傳的影片顯示，李強等地方官員隔著社區大門的圍欄，與一名坐輪椅的白髮婦女交談，結果遭到這名老人大聲指責當局的防疫政策，不顧百姓死活。

當地居民爆料，李強排定的社區事先經過打點，發給每人200元人民幣的「好處費」，要他們假裝物資充足、生活自由，想不到，李強臨時走訪了附近的另一處社區，這個社區並未事先接獲通知，因此爆發了居民怒嗆李強的一幕。

在坐輪椅的老婦人怒嗆李強之後，一名婦人緩緩走來，不顧圍欄內外的官方人員攔阻，衝到圍欄邊，大聲向李強反映老百姓的實際情況。

大陸網友在推特留言表示「演砸了」「大家心照不宣，結果出洋相了」「李強還得納悶呢，這群眾演員怎麼不按劇本感謝黨中央的台詞說阿」「上海政府不行，居然安排真的市委書記出鏡」。

有大陸網友回應，「李強故意搞這麼一齣，他不想將來背鍋，因為上海垮了，他就會成為背鍋俠」。

李強被視為習近平人馬，在習任浙江省委書記時，李強是浙江省委秘書長。稍早，曾被外媒視為中共廿大入常的熱門人選之一。