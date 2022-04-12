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8歲童慘遭膠水噴眼…媽錯用1招救援黏更緊 醫生嘆：只能剪掉

香港01 / 撰文：布萊恩
男童遭膠水沾到眼睛，圖為醫生要把男童眼睫毛根部的膠水全部剪開才能解決。（微博影片截圖）
男童遭膠水沾到眼睛，圖為醫生要把男童眼睫毛根部的膠水全部剪開才能解決。（微博影片截圖）

小朋友不時會用膠水做手工美勞，但如果眼睛不小心噴到膠水，千萬不要胡亂處理，否則後果更嚴重。1名8歲男童日前誤遭膠水噴到眼睛，慌亂焦急的媽媽竟用冷水幫忙清洗，結果睫毛被愈黏愈緊，令眼皮完全睜不開，結果醫生要把男童眼睫毛根部的膠水全部剪開才解決，過程驚心動魄。

綜合陸媒報導，深圳8歲男童辰辰日前做手工時嘗試打開1支「502膠水」強力膠，結果因太大力，不少心把膠水擠出噴到其左眼，整個左眼上下眼簾與睫毛緊緊黏在一起。母親見狀即時用冷水清洗兒子眼睛，然後再用濕毛巾敷眼，沒想到冷水反而令膠水黏得更緊，男童左眼完全睜不開，只好到醫院求醫。

醫生檢查後，先用加熱的生理鹽水幫男童清洗眼部，惟未見改善，只好決定把眼睫毛根部的膠水全部剪開，再用顯微器材分離上下眼簾，經過1個小時求治，辰辰的眼睛終可慢慢睜開，幸好未有傷及視力。

醫生提醒，膠水遇冷會黏得更緊，故被膠水噴到時，應先試用溫水處理，千萬不要用冷水清洗。

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文章授權轉載自《香港01》

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