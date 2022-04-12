聽新聞
test
0:00 / 0:00

彌蒙高鐵接南昆高鐵 施工完成

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

經過1000多名施工人員連續8小時的深夜鏖戰，中越國際通道重要組成部分，彌蒙高鐵接入南昆高鐵的道岔施工11日完成，標誌彌蒙高鐵成功連通中國高鐵網。

據中新社，道岔是列車從一條鐵路轉入另一條鐵路，實現兩條鐵路之間互相聯繫的重要連接設備。此次在南昆高鐵彌勒站插入的42號道岔，全長157.2公尺，重262噸，列車直向通過時速350公里，側向通過時速160公里，能夠大幅壓縮列車轉換線路的時間，提高通行效率。

「這是中國具有完全自主知識產權、高鐵樞紐型號最大、長度最長的有砟高速道岔。」中鐵三局彌蒙高鐵現場施工負責人王志軍說，南昆高鐵是中國西南地區客運最為繁忙的線路之一，為最大限度降低施工對正常運輸的影響，鐵路部門提前調整列車運行圖，選擇在深夜高鐵停輪檢修的時機進行。

多次參與中國高速道岔施工的王志軍指出，施工採道岔先橫移7公尺至鄰線，再縱移130公尺，最後橫移6.5公尺至對應位置，這種在既有鐵路兩次橫移、一次縱移的施工工藝為大陸首創。

中國鐵路昆明局集團滇南鐵路建設指揮部副指揮長趙前進表示，此次施工完成後，彌蒙高鐵全線的軌道工程順利完成，下一步的重點就是按既定安排，進入到靜態驗收和聯調聯試階段，確保今年內具備開通運營條件。

彌蒙高鐵位於雲南省紅河哈尼族彝族自治州，於2018年12月開工，北起南昆高鐵彌勒站，向南途經彌勒市、開遠市，止於紅河哈尼族彝族自治州州府蒙自市，正線長約107公里，設計開行旅客列車時速目標值為250公里，與中越國際通道昆（明）河（口）鐵路相銜接，是連接南昆高鐵、昆河鐵路的重要鐵路幹線。

高鐵 彝族

延伸閱讀

拚初選！游國連請前縣長拉票 賴瑞鼎規劃高鐵宜市建設

雙鐵喊漲？王國材：兩者不連動 籲五一台鐵不加班別發生

今年第一季 陸鐵路積極投資 開通新線逾400公里

兩名確診曾在雲林搭高鐵 縣府公布高鐵班次座位

相關新聞

彌蒙高鐵接南昆高鐵 施工完成

經過1000多名施工人員連續8小時的深夜鏖戰，中越國際通道重要組成部分，彌蒙高鐵接入南昆高鐵的道岔施工11日完成，標誌彌...

大陸大四生為躲過「最卷的一年」想延畢：明年會比今年好

延遲畢業是大學應屆畢業生和未來的一場賭博，不過，在被稱為「最（內）卷的一年」（內卷指過度競爭）的2022，一些大陸大四學生對於延畢沒有那麼牴觸了。

航空公司優惠搶客 南京往返陝西只要199元

受東航空難和疫情多地爆發影響，中國各航空公司近期紛紛推出多項優惠搶客，往返江蘇南京與陝西榆林現在只要人民幣199元（約3...

無核酸報告上海醫院拒收 學者郎咸平悲痛證實母親過世

上海強硬的封控措施再釀憾事。出生台灣、活躍於中國大陸的財經學者郎咸平11日下午證實，高齡98歲的母親因腎臟問題就醫，「按...

「政府給權力」 復旦教授取菜被毆 小區業委會：他先動手

上海復旦大學教授黃河日前下樓取菜被幾個壯漢毆打，而幾位毆打者皆聲稱，這是「政府在疫情期間給他們的權力」。該小區業委會澄清...

大午集團法拍「走過場」？傳「新發地」內定接手

中國敢言農民企業家孫大午被判刑18年入獄後，他的大午農牧集團旗下資產將在14日遭法院公開拍賣。孫家人質疑，拍賣只是走過場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。