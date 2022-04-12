彌蒙高鐵接南昆高鐵 施工完成

經過1000多名施工人員連續8小時的深夜鏖戰，中越國際通道重要組成部分，彌蒙高鐵接入南昆高鐵的道岔施工11日完成，標誌彌蒙高鐵成功連通中國高鐵網。

據中新社，道岔是列車從一條鐵路轉入另一條鐵路，實現兩條鐵路之間互相聯繫的重要連接設備。此次在南昆高鐵彌勒站插入的42號道岔，全長157.2公尺，重262噸，列車直向通過時速350公里，側向通過時速160公里，能夠大幅壓縮列車轉換線路的時間，提高通行效率。

「這是中國具有完全自主知識產權、高鐵樞紐型號最大、長度最長的有砟高速道岔。」中鐵三局彌蒙高鐵現場施工負責人王志軍說，南昆高鐵是中國西南地區客運最為繁忙的線路之一，為最大限度降低施工對正常運輸的影響，鐵路部門提前調整列車運行圖，選擇在深夜高鐵停輪檢修的時機進行。

多次參與中國高速道岔施工的王志軍指出，施工採道岔先橫移7公尺至鄰線，再縱移130公尺，最後橫移6.5公尺至對應位置，這種在既有鐵路兩次橫移、一次縱移的施工工藝為大陸首創。

中國鐵路昆明局集團滇南鐵路建設指揮部副指揮長趙前進表示，此次施工完成後，彌蒙高鐵全線的軌道工程順利完成，下一步的重點就是按既定安排，進入到靜態驗收和聯調聯試階段，確保今年內具備開通運營條件。

彌蒙高鐵位於雲南省紅河哈尼族彝族自治州，於2018年12月開工，北起南昆高鐵彌勒站，向南途經彌勒市、開遠市，止於紅河哈尼族彝族自治州州府蒙自市，正線長約107公里，設計開行旅客列車時速目標值為250公里，與中越國際通道昆（明）河（口）鐵路相銜接，是連接南昆高鐵、昆河鐵路的重要鐵路幹線。