上海解封有望？援滬防疫醫護人員透露，18日後返回

上海「封城」多時後解封露曙光，將分區分類差異化防控。上海市政府副秘書長、市疫情防控工作領導小組辦公室主任顧洪輝11日表示，根據初步篩查結果和風險研判情況，各區劃定了第一批「三區」名單，其中封控區7,624個、管控區2,460個、防範區7,565個。援滬醫生則透露，18日後返回駐地，預計18日後上海將部分解封。

據觀察者網報導，顧洪輝表示，其中，封控區實施「7天封閉管理+7天居家健康監測」，封閉管理期間足不出戶、服務上門。管控區居民可以走出家門，防範區居民可以走出小區大門，但考慮到當前上海陽性感染者數量仍處於高位，官方倡導居家辦公，非必要不外出。

顧洪輝在疫情發布會上表示，近兩天啟動了一次全市核酸篩查，已採樣2,512萬人，已完成檢測2,152萬人，其中結果異常2萬5,996人，還有一部分混管陽性人員正在複檢。

他指出，根據國務院聯防聯控機制相關規定，結合上海實際，按照封控區、管控區、防範區，全市實施分區分類差異化防控。

封控區：近7天內有陽性感染者報告的居住小區、自然村或單位、場所，實施「7天封閉管理+7天居家健康監測」。7天封閉管理期間，實行區域封閉、足不出戶、服務上門。

如7天封閉管理期間無新增陽性感染者，則後續實施7天居家健康監測，實行人不出小區、嚴禁聚集。7+7期間若無新增陽性感染，且第13天區域內所有人員核酸檢測均為陰性，解除封控，調整為防範區。

如7天封閉管理期間出現陽性感染，所涉樓棟實施封閉管理至14天期滿；其他區域後續實施7天居家健康監測，期間若有人感染，根據流調結果和綜合研判後，落實相應管控措施。

管控區： 近7天內無陽性感染者報告的居住小區、自然村或單位、場所，實施7天居家健康監測， 人不出小區、嚴禁聚集。原則上居家，每戶每天可在做好個人防護的前提下，分時有序、分區限流，至小區指定區域無接觸式地領取配送物資。期間若有陽性感染，則調整為封控區；若無新增感染，且第6天區域內所有人員核酸檢測均為陰性，則解除管控，調整為防範區。

封控區、管控區內，因病就醫等確需外出人員，經社區同意，要全程做好個人防護，落實閉環管理。

防範區： 近14天內無陽性感染報告的居住小區、自然村或單位、場所，實行強化社會面管控，嚴格限制人員聚集規模。人員要減少流動，避免聚集。鑑於當前疫情形勢，防範區內人員原則上在所在街鎮範圍內適當活動，不得流動到封控區和管控區。如防範區內出現陽性感染，則調整為封控區。

顧洪輝表示，大家都要積極配合疫情防控，避免因為個人違反三區防疫規定，影響整個小區。一人感染，全小區又被封控。

另，據貴州省援滬醫生指出，收到通知，18日後可離滬返回貴陽。這代表，上海在此後可望逐步解封。