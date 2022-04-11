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今年第一季 陸鐵路積極投資 開通新線逾400公里

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

根據大陸國家鐵路集團有限公司消息，今年一季度，大陸全國鐵路固定資產投資完成1065億元（人民幣，下同），同比增長3.1%，鐵路開通新線447公里，其中高鐵233公里。

據新華社，大陸國鐵集團發展和改革部負責人表示，一季度大陸全國鐵路固定資產投資，特別是鐵路基建投資超額完成，重點項目取得重要進展。

川藏鐵路在去年底實現全線開工後，今年一季度形成全面建設高潮，雅安至新都橋、波密至林芝東西兩段形成持續達產能力，新都橋至波密中間段重點工程有序推進；杭州至紹興至台州高鐵、新疆阿克蘇至阿拉爾鐵路、太子城至錫林浩特鐵路太子城至崇禮段等項目高質量開通運營；鄭州至重慶高鐵襄陽至萬州段、濟南至鄭州高鐵鄭州至濮陽段開始聯調聯試，黃岡至黃梅高鐵、北京豐台站進入試運行階段；大理至瑞麗鐵路、成都至蘭州鐵路、麗江至香格里拉鐵路等項目隧道、橋梁重難點工程相繼實現突破，朝既定目標有力推進；圍繞解決西部邊疆鐵路「留白」太大問題，西部地區出疆入藏重點鐵路項目前期工作加快推進，取得積極進展。

下一步，國鐵集團將主動對接服務大陸國家發展戰略，深入實施鐵路「十四五」規劃綱要，統籌建設、裝備購置和更新改造投資任務落實，高質量推進川藏鐵路及沿江、沿海高鐵等重點項目規劃建設，確保完成全年固定資產投資任務，為國民經濟平穩運行作出積極貢獻。

高鐵 鄭州 川藏鐵路

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