無人種田 青海農業加速機械化

「拖拉機4台、打捆機5台、青儲機1台，價值60多萬元（人民幣，下同）。」說起家裡的農業機械裝備，40歲的農民魏文紅滿是自豪。

據新華社，魏文紅的家庭農場位於青海省海東市樂都區瞿曇鎮魏家村，2021年種植規模達到1500畝。「今年計畫再多種180畝的土豆（馬鈴薯），要是土豆種植、除草、收穫全部實現機械化，能省下不少人工支出。」他表示。

除了自家使用，魏文紅平時還將這些機械出租給周邊農戶，機械耕地一畝地收費60元。「一年下來也是一筆不少的收入。」他說。

青海省地處有「世界屋脊」之稱的青藏高原，平均海拔4080公尺，由於地形、海拔等限制，過去農牧業機械化推廣受到很大限制。隨著農村人口老齡化加劇和城市化率逐年提高，從事農業生產的年輕人越來越少，這裡農業規模化種植趨勢越來越明顯，為農業機械裝備打開了市場空間。

青海省海東市屬於六盤山集中連片特困地區，易地扶貧、整村搬遷是當地脫貧攻堅的重要舉措。村民搬走後，發展家庭農場成為解決農村閒置土地的有效途徑，目前當地家庭農場已普遍實現規模化經營。如海東市樂都區2021年省級示範家庭農場中，種植面積最多的有1500畝，最少也有100多畝。

深谷環繞的樂都區蘆花鄉地處偏遠，於2019年10月整體搬遷。「我們村共有6個家庭農場，最多的有700畝地。」蘆花鄉九架山村家庭農場主朵積文說，「除了本村280畝外，我還承包了隔壁朵家灣村的80畝地。」

除去2萬元的人工工資，朵積文去年收入7萬多。「人工支出占了收入很大一部分，農業規模化發展必須要走機械化的路子。」朵積文說，家裡有一輛404小型拖拉機，但「收割機、烘乾機，犁地的、除草的，缺少的機器還很多」。

「不得不用機械，到用工季節根本找不到人。」樂都區馬營鄉勝利村家庭農場主侯富財說，「我們是整村搬遷，村子裡基本沒啥人了，只有很少部分歲數大的老人。每當用工的時候，必須要下山去城鎮裡找人，管吃管住管交通，成本太高了。」