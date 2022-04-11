強化免疫力 大陸掀居家健身潮

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

鋪展瑜伽墊，拉伸四肢，舒展身體，濟南白領宋芳在家中用一套瑜伽動作開啟周末生活。近期，為降低新冠疫情傳播風險，濟南健身房暫停開放，原本每周至少去三次健身房的她，現在逐漸習慣居家鍛鍊（健身）。

「疫情會有起伏，但居家鍛鍊可以不間斷。」宋芳說，身邊許多健身達人像她一樣加入了居家健身隊伍。

據中新社，「2020年中國居家健身短報告」顯示，新冠肺炎疫情讓更多健身愛好者、渴望提升免疫力的人群開始關注居家健身。另據36氪「2021年輕人運動健身報告」，超過四成的95後（指1995年後出生者）、00後偏好「宅家」鍛鍊。

對常年居家健身的95後大學生邱金昱來說，10斤裝大米、有重量的蔬菜等都是他日常的健身裝備。在他看來，居家鍛鍊不受天氣、環境影響，隨時隨地可以利用碎片化時間在家中或宿舍進行。「長期堅持能消解學習疲勞，也讓整個人很有精氣神，身體抗病能力、跑步耐力也得到提高。」

家用健身器材的熱銷，也從側面驗證居家健身的火爆。據報導，啞鈴、彈力帶、臂力器等小型健身器材，不少月銷售量超過3萬件。正值春夏交替，很多人還將減肥燃脂列上日程，在購物車內加入家用跑步機、動感單車等器材。直播間內，主播一邊科普居家運動攻略，一邊推銷健身好物。

自疫情發生以來，山東體育學院副教授朱學強連續在線上推出居家健身系列課程。他表示，防控疫情最簡單直接的途徑就是主動健康、主動健身。「疫情的傳播和蔓延，讓更多人意識到，主動健康是應對人類疾病譜變化、預防突發病毒攻擊的最簡單易行的方法。」

健身 疫情 新冠肺炎

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