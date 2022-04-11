德陽三星堆遺址祭祀區上榜

2021年度大陸十大考古新發現結果近日揭曉，位於四川德陽廣漢市的三星堆遺址祭祀區榜上有名。

三星堆遺址祭祀區由四川省文物考古研究院主持考古發掘，目前已出土若干新器物，如頂尊跪坐銅人像和銅圓口方尊、玉琮和絲織品、金面具和象牙雕刻等。這些文物兼具古蜀文化、中原文化和大陸其他地區文化因素，表明古蜀文化是中華文明的重要組成部分。

新發現的遺蹟和文物，進一步豐富三星堆遺址文化內涵，也深化關於三星堆遺址及古蜀文化的祭祀場景和祭祀體系研究，彌補以往這方面研究的缺陷和空白。

除了三星堆遺址祭祀區外，四川稻城皮洛遺址、河南南陽黃山遺址、湖南澧縣雞叫城遺址、山東滕州崗上遺址、湖北雲夢鄭家湖墓地、陝西西安江村大墓、甘肅武威唐代吐谷渾王族墓葬群、新疆尉犁克亞克庫都克烽燧遺址、安徽鳳陽明中都遺址，也入選了本次十大考古新發現。

這些項目時間跨度13萬年，新發現成果豐碩，是大陸早期人類起源、史前文化與中華文明發展的生動詮釋，為研究人類起源與演化，中華文明起源、形成與發展，提供科學依據和實物證據。