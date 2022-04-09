又有大城市升級防控 廣州封閉部分高速 民眾搶購物資

據廣東省衛健委9日通報，全省新增本土新冠確診病例5例、本土無症狀感染者5例。其中， 2例確診及1例無症狀感染者在廣州。儘管疫情不嚴重， 但廣州仍宣布，9日全市11個區全員進行核酸檢測。目前，廣州市白雲區、天河區、越秀區已封控部分區域，廣州機場高速公路也有部分路口封閉。

根據「中國廣州發布」微信公眾號消息，4月8日18時至4月9日8時，廣州全市共採樣344.5萬份。同時廣州市疫情防控指揮部並發布第32號公告，針對全市部分區域實施分類防控措施，主要包含白雲區、越秀區。天河區也宣布，對區內員村街道部分區域實施分區管控。

上述分區包含「封控區」、「管控區」與「防範區」。廣州官方也指出，上述分級分類區域範圍將會根據疫情進展、防控需要進行動態調整。

根據「央視新聞」報導，廣州市天河區9日晚間發布新的管控政策：全區娛樂場所（KTV、卡拉OK、歌舞廳、遊藝廳等）、酒吧、網吧、棋牌室、密室逃脫、足浴店、按摩院、洗浴中心、室內景點等密閉場所4月10日、11日暫停營業2天。其他重點場所要嚴格落實掃碼、查驗行程碼、測溫、戴口罩、限制客流等措施，減少人員集聚。

此外，據「羊城晚報」消息，廣州機場高速公路部分出入口已經封閉，實施臨時管控（共6個管控點），分別為三元里站桂花崗地方路入口、白雲新城出口、新市站入口、黃石南入口、黃石南出口、新市站出口。

在稍早管控消息出來後，廣州市民開始進行生鮮食品的搶購囤積。據「新快報」報導，市民黃阿姨早茶後到天河東路買菜，發現葉菜類已經清空，但尚有魚、肉及水果，她表示，「買了兩條魚及一些水果，店員說要等到明天才補貨了」；而當地某社區超市肉、菜都賣得差不多了，在此搶購的余小姐抱怨，「全部人都一大袋一大袋買，想買塊肉煲湯都沒有」。