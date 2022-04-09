河南首富炒短線賺近4億 全繳公司仍收到監管函

大陸生豬養殖界大佬、河南首富秦英林日前短線交易賺了人民幣8千多萬元，全數上繳給公司牧原股份，但仍然收到了監管函。7日晚間，牧原股份公告指出，牧原股份董事長秦英林、高級管理人員徐紹濤透過買賣公司可轉債分別獲利人民幣8688萬元（約新台幣3.99億元）、6.9萬元（約新台幣31.74萬元），構成短線交易。同日，深交所向秦英林下發了監管函。

中新網報導，7日晚間，牧原股份發布公告，秦英林於2月17日、徐紹濤於2月15日分別賣出其所持有的部分或全部公司可轉換公司債券（債券簡稱牧原轉債），上述交易行為構成短線交易。

公告顯示，上述行為發生後，秦英林和徐紹濤主動向公司說明相關情況並向公司上繳此次交易的收益。

雖然公告稱，秦英林不具有短線交易的主觀故意，不存在利用短線交易謀求利益的目的。然而，8日，秦英林仍收到了深交所的監管函。

時代財經報導，對此，有大陸股民在網路論壇上發文評論，「如此低級的短線交易違規怎麼會發生在牧原這種（人民幣）3000億市值的企業上？」還有網友表示，「是不是養豬虧了，賺點飼料錢？」

作為大陸生豬養殖企業的「掌舵者」，秦英林已致力於養豬事業30年。牧原股份官網顯示，1992年，秦英林攜夫人錢瑛辭去公職回到家鄉內鄉縣馬山口鎮，從22頭豬養起，開始了養豬創業。牧原歷經了30年發展，養豬業務遍及大陸24省102市215縣，總資產人民幣達2120億元，員工14萬人，子公司300多家，去年出欄生豬4026萬頭。

2019年，非洲豬瘟和豬周期雙重影響下，豬肉價格一度「起飛」，秦英林也借此成為「河南首富」。

雖然之後生豬價格進入下跌區間，秦英林仍穩坐「河南首富」位置。2022胡潤全球富豪榜顯示，秦英林、錢瑛夫婦以人民幣1750億元的財富，位列中國大陸第10名，全球第46名。