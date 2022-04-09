上海副市長哽咽稱改進 輿論要求先解決物資問題

中央社 / 上海9日電

上海疫情嚴峻封城，物資供應成大問題，引發民怨。上海市副市長宗明今天哽咽表示很多工作做得還不夠，會盡全力改進。然而輿論並不買單，要求「先解決物資問題」。

上海COVID-19本土疫情仍在上升期，病例數連日刷新紀錄，全市今天再進行新一輪抗原與核酸篩檢。於此同時，物資運送也成大問題，因封城被困在社區中的民眾面臨食物與生活物資短缺的壓力。

據香港01報導，上海市副市長宗明在今天舉行的疫情防控記者會上哽咽表示，「很多工作我們做得還很不夠，離大家的期望還有很大的差距，我們一定盡全力改進」。

隨後「上海副市長哽咽發言」話題迅速衝上微博熱搜第一，同時引來大量輿論批評，認為應該先做事而非落淚。許多網友反映，近日買菜與物資問題都沒有解決，要求官方優先解決民眾面臨的生活困境。

隨著封城政策持續，上海民眾原先賴以為生的運輸網失靈，買菜就得各憑本事。包含中國社群平台上陸續有網友表示缺糧，特別是蔬菜、肉類、雞蛋等食物短缺，定時在生鮮電商平台上搶菜成為了每天的固定工作。

日前，上海市副市長、市疫情防控領導小組生活物資保障專班負責人陳通強調，上海正在建立保供白名單，在嚴格落實疫情防控措施的前提之下，將批發市場、配送中心、電商大倉、中央廚房等地點從封控狀況中解封。

上海 疫情

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