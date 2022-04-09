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每場僅1.8人觀看 大陸電影行業「冰點時刻」到來

聯合報 / 記者廖士鋒／即時報導
大陸疫情封控之下，電影院產業更見蕭條。（圖／取自財經雜誌）
大陸疫情封控之下，電影院產業更見蕭條。（圖／取自財經雜誌）

大陸連日來新增確診人數居高不下，官方的防疫措施也影響許多產業。其中，電影院及相關產影響巨大，有陸媒統計，最低每場電影平均只有1.8人觀看。

根據「中國新聞周刊」報導，3月24日，中國大陸電影總票房跌破人民幣1,000萬元（約合台幣4,500萬元），只有人民幣965萬元，這是十年來，除疫情復工初期之外，中國大陸單日票房最低的一天。每個影院平均每天賣出50張票，平均每場只有1.8人。

同時，2022年清明節檔期也相當慘澹，報導指出有八部大陸國產片撤檔，新片僅有兩部外國片。報導指出，疫情無疑是最直接的原因，但在營業率低的表面原因之下，票房冰點還有更深層的緣由，包含：投資收緊、開工不足、片荒來臨、不敢上映等，「疫情再度爆發疊加疫情前的行業寒冬，對電影業的長遠影響已經逐步浮現，觀眾不願走進影院，實際上是因為沒那麼多值得去看的電影了」。

在資本、製片等各種因素影響下，目前大陸市場上好片並不多見，《長津湖》僅能屬於「現象級爆款」，雖然目前有一批名導的作品已拍完待映，有的甚至已經在電影院發布過預告，如張藝謀、烏爾善、曹保平、陸川、陳思誠等，但目前仍未上映。報導指這些導演作品「失蹤」的原因可能不盡相同，但引述業內人士透露，相當一部分還是檔期原因，希望等到疫情防控平穩的理想檔期，以規避難以收回成本的風險。

對於電影業的蕭條，報導稱，「兩年前，人們還在擔憂電影院的生死，像過節一樣地迎接影院復工。兩年後，當電影院再次落入困境，卻連一聲關心的詢問都很難聽見了」。而且，疫情以及疫情催生的行業重構，顛覆了人們與電影院的物理和心理距離，「當影院已經看似可有可無，也許，冰點時刻才真正到來了」。

電影 疫情 人民幣

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