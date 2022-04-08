男賴床5小時竟連衣帶人被縫在沙發上 妻笑：縫得很解壓

山東威海榮女士近日因為丈夫賴床5小時，不陪自己和孩子玩而很生氣，竟趁丈夫在沙發上睡著，用針線把衣服和沙發縫在了一起，令丈夫醒來哈哈大笑。

榮女士稱，早上讓丈夫起來陪孩子玩，丈夫說他能除了吃飯、上廁所，就一直待在沙發上不起來。榮女士叫不起來丈夫，很生氣也沒辦法。

最後丈夫睡著並在沙發上躺了5個多小時，榮女士覺得他不陪自己和孩子玩，越想越生氣。然後，她就趁丈夫睡著的時候，把他的兩條腿和半邊身子縫在了沙發上，讓他一直待在沙發上，自己和孩子還在他手上塗指甲油。

榮女士指，丈夫睡醒後，動了幾下動不了，發現自己被縫起來後也大笑了起來。她又表示，把丈夫縫在沙發上，可能有解壓的感覺。網友表示，「今天縫衣明天縫肉」、「針線活不錯」、「遇上那麼有趣老婆就娶了吧」。

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文章授權轉載自《香港01》