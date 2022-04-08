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上海女讓外賣員助27公里外聽障父 200元報酬被指太少遭網暴後跳樓

香港01 / 陳進安
上海疫情嚴重，一名外送員受人委託為聽障父親送菜。圖截自香港01。
上海疫情嚴重，一名外送員受人委託為聽障父親送菜。圖截自香港01。

新冠疫情下，民眾日常生活大受影響，日前，上海市虹口區一女市民求助叮咚買菜外賣員余先生，給青浦區的聽障父親送菜，可由於交通管制，余用了近4個小時輾轉走完27公里的路程。

為表達感謝，該市民分別往余先生的微信、支付寶轉賬，被對方拒絕後，家屬還是充了200元（人民幣．下同）的話費。可是，事件在網上傳播後，有網民認為事主給的報酬太少，之後事主傳出因受到網路暴力跳樓。周四（7日）下午，警方證實事件。

余先生表示，本月2日，他給上述市民送過菜，之後在翌日傍晚再次接到對方電話。據了解，該市民自己人在虹口，而在青浦的父親家中只有白米飯，沒有菜，加上他是聽障人士，手腳不便，其又不能像以往般送菜過去，因此著急得要哭了。

心軟的余先生答應下班後幫忙送菜，最終歷經3個多小時終於將菜送到老人手上。他認為每個人都有困難的時候，故不忍心收錢，不過對方還是堅持往他手機上充了話費。而好人有好報，叮咚平台的官方微博表示，將給余先生頒發「平民英雄獎」，並給予獎金2000元。

可沒想到的是，該市民本來想宣傳余先生的事蹟，結果評論區卻是一片關於200元話費的指責，認為給余先生的報酬太少。而得知該市民在網上被人謾罵後，余先生表示，自己近日壓力很大，都沒怎麼睡。他強調，自己幫忙不是為了錢，平時也不怎麼玩微博，「也不知道怎麼去解釋，又怕一解釋給她帶來更多麻煩」。

令人震驚的是，周三（6日），網傳該市民因受到網路暴力跳樓，翌日，當地派出所證實事主已墜樓，並指人已經不在了。至於墜樓原因，他稱還需進一步調查。

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文章授權轉載自《香港01》

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