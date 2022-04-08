受疫情影響 航空公司接連取消4月上海往返兩岸航班

上海疫情嚴峻，解封之日遙遙無期，連帶影響對外航空交通。長榮、華航、東航、南航8日接連宣布，取消30日前浦東飛高雄、浦東飛往松山，浦東飛桃園的往返航班。

「原定是改成一周一班，但看樣子實在撐不住了，乾脆4月底的航班都取消。」上海一名航空業人士表示，受到封控影響，各家航空公司員工都困在家中，無法出門上班，連帶影響航班安排。他建議預定4月底前往大陸的乘客，考慮改搭降落在北京或是廈門的航班。

上海市衛健委8日通報，7日上海再新增本土新冠肺炎確診病例824例、無症狀感染者2萬398例，總計病例數達2萬1,222例，創疫情以來單日新高。

長榮航空8日宣布，取消28日前浦東至高雄、29日前浦東至松山的往返航班，僅保留28日浦東至桃園的往返航班；南方航空、東方航空也取消30日前上海往返台灣的所有航班。

華航表示，配合上海疫情管控，目前規畫4月21 日桃園往返上海浦東一個班次載客，客機載貨及貨機運行照原定班表飛航，執行細節將依上海當地規定辦理。後續將依上海疫情狀況，滾動式調整航班。