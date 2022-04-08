上海疫情引「躺平」論 陸官媒：拒絕躺平才能恢復常態

近期上海疫情嚴峻，而加強收縮的防控形勢也衍生居民各種不適與反彈，因此有言論稱，新冠疫情類似「大號流感，防疫過度」、「重症率、死亡率低，沒有必要興師動眾」，也有言論建議如同歐美一般選擇「躺平」、「與病毒共存」。對此，陸官媒《人民日報》7日發布評論指出，在防疫吃緊狀態下，越要摒棄「躺平」心態。

該文指出，疫情防控首先是科學問題，雖然疫苗接種比例提高，感染者臨床嚴重性、病死率有下降，但不代表新冠疫情類似大號流感。有研究顯示，有關國家在2021年8到10月和2021年11月到今年1月這兩個時間段的病死率和死亡率作了比較分析，Omicron流行期間，因疫情造成的死亡總數或者死亡率，高於Delta流行同期的數字。

而中國大陸是乘載14億人口的大國，發病率或死亡率乘以該人口基數，絕對數很大。一旦「解禁」、「放開」、「聽之任之」，造成醫療資源擠兌，導致大量的老人或有基礎疾病者等可能出現死亡，以及大面積感染後可能產生新的病毒變異，後果不堪設想。

至於社會輿論對於防疫成本過高的質疑，該文指出，中國始終堅持人民至上、生命至上，任何防控措施都會有一定的代價，但同保護人民生命安全和身體健康相比，這些代價都是值得的。

該文也強調，制定任何政策，都要看大局、看總體、看長遠。「動態清零」總方針，用最小的成本、最短的時間、最快的速度阻擊局部疫情反彈，確保產業鏈和供應鏈的穩定，實現了經濟發展和疫情防控的全球領先。事實證明，「動態清零」做法符合中國國情，符合科學規律，路子是對的，效果是好的，成本也是最小的。

文章最後表示，在這場大戰大考前，容不得絲毫猶豫，來不得半點鬆懈，只有盡銳出戰、拒絕「躺平」，才能早日戰勝疫情，盡快恢復生產生活常態，有力有效保障人民群眾生命健康和經濟社會發展。