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男買全雞掃墓後回店要求幫忙切遭拒 公審店家反遭網打臉
「幫個忙通融一下」可以是人情，但不一定是道理。香港男子在社交平台分享，他在大埔1間燒味店買燒肉及全雞去掃墓，拜拜完後他重回店家要求店員幫忙切塊時，被店家拒絕還埋怨「擋住我們做生意」，他感到不爽，遂在網路貼圖公審店家，反遭其他網友群起恥笑，批評他是典型奧客，「比較難理解為什麼有店家願意幫你」。
該港男在facebook群組「大埔 TAI PO」發帖，指去年清明節到大埔某間燒味店買燒肉及1隻全雞掃墓，拜山後就拿回店要求切塊，店員不滿表示，「擋住我們做生意」，但樓主認為當時正值下午時分，店內客人不多，「拜完都下午啦」。今年他又經過同間燒味店時發現仍有長長人龍，令他感到不忿忿不平，「這種沒人情味的店還有這麼多人捧場！應該要把店家態度昭告天下」。
貼文一出引來熱議，網友紛紛留言批評原PO要求過份，「幫你是應該的嗎？」、「會有衛生問題」、「你都拿去拜完祖先，店員不想幫你切很正常，除非你給個紅紙(擋煞用)」，認為店員願意幫忙只是人情，「人家之前幫你切很多年，你怎麼不貼文誇讚服務好，去年不願意幫切，你就要唱衰店家，還要心懷怨恨一整年」，笑言樓主「讓我對奧客開了眼界」。有網友更揶揄稱，「下次可能叫店家9折回收祭品！我上午用完，下午可交回」。
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文章授權轉載自《香港01》
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