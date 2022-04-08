快訊

車輛大回堵...國5雪隧北上17K火燒車 南北雙向封閉

前總統府資政彭明敏今清晨離世 享耆壽98歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男買全雞掃墓後回店要求幫忙切遭拒 公審店家反遭網打臉

香港01 / 撰文： 卡洛兒
香港男子今年經過燒味店時仍見到長長人龍，令他感到不忿，「這種店還有這麼多人捧場！應該要把店家態度昭告天下」。圖片來源/FB「大埔 TAI PO」
香港男子今年經過燒味店時仍見到長長人龍，令他感到不忿，「這種店還有這麼多人捧場！應該要把店家態度昭告天下」。圖片來源/FB「大埔 TAI PO」

「幫個忙通融一下」可以是人情，但不一定是道理。香港男子在社交平台分享，他在大埔1間燒味店買燒肉及全雞去掃墓，拜拜完後他重回店家要求店員幫忙切塊時，被店家拒絕還埋怨「擋住我們做生意」，他感到不爽，遂在網路貼圖公審店家，反遭其他網友群起恥笑，批評他是典型奧客，「比較難理解為什麼有店家願意幫你」。

該港男在facebook群組「大埔 TAI PO」發帖，指去年清明節到大埔某間燒味店買燒肉及1隻全雞掃墓，拜山後就拿回店要求切塊，店員不滿表示，「擋住我們做生意」，但樓主認為當時正值下午時分，店內客人不多，「拜完都下午啦」。今年他又經過同間燒味店時發現仍有長長人龍，令他感到不忿忿不平，「這種沒人情味的店還有這麼多人捧場！應該要把店家態度昭告天下」。

貼文一出引來熱議，網友紛紛留言批評原PO要求過份，「幫你是應該的嗎？」、「會有衛生問題」、「你都拿去拜完祖先，店員不想幫你切很正常，除非你給個紅紙(擋煞用)」，認為店員願意幫忙只是人情，「人家之前幫你切很多年，你怎麼不貼文誇讚服務好，去年不願意幫切，你就要唱衰店家，還要心懷怨恨一整年」，笑言樓主「讓我對奧客開了眼界」。有網友更揶揄稱，「下次可能叫店家9折回收祭品！我上午用完，下午可交回」。

延伸閱讀：

奧客無極限！女生入餐廳自己點錯菜竟發難　迫賠償終出「大招」

下雨天買便當要求店員遞上車　港女不滿加收外賣價　網友反嘲奧客

文章授權轉載自《香港01》

延伸閱讀

不幫男友家掃墓 她被轟出門網嗆：妳自找的

屁孩爬祖墳「尿尿」公嬤流淚 網批：絕子絕孫也是一種祝福

清明連假台南公墓火災案件銳減 關鍵原因曝光

疫情防控出行難 大陸清明掃墓人數降74%

相關新聞

高分三號3衛星 織成太空天眼網

4月7日，高分三號03星在酒泉衛星發射中心由長征四號丙運載火箭成功發射。高分三號03星的成功發射，標誌著高分三號系列衛星...

杏花如雨梨花若雲 來去新疆賞花

三四月間，新疆各地次第花開。杏花如雨、梨花若雲，桃花似火…各種特色林果樹木結果之前，「賞花經濟」先火，遊人接踵而至，鄉村...

男買全雞掃墓後回店要求幫忙切遭拒 公審店家反遭網打臉

「幫個忙通融一下」可以是人情，但不一定是道理。香港男子在社交平台分享，他在大埔1間燒味店買燒肉及全雞去掃墓，拜拜完後他重回店家要求店員幫忙切塊時，被店家拒絕還埋怨「擋住我們做生意」，他感到不爽，遂在網路貼圖公審店家，反遭其他網友群起恥笑，批評他是典型奧客，「比較難理解為什麼有店家願意幫你」

引水工程新突破 滇中3公里隧洞貫通

根據中鐵二十五局集團有限公司（中鐵二十五局）消息，7日10時，由該局承建的雲南滇中引水工程黃草壩隧洞順利貫通，這是全線6...

廣交會網上辦 15日登場

根據廣交會新聞中心7日消息，第131屆中國進出口商品交易會（廣交會）將於4月15日至24日在網上舉辦，展期10天。

基因改造嬰惹議 南方科大原副教授賀建奎傳出獄

南方科技大學原副教授賀建奎因透過基因編輯技術，成功誕下一對能夠先天抵抗愛滋病毒的雙胞胎嬰兒，被批評有違學術倫理和道德規範，更與團隊成員被控非法行醫罪，最後於2019年底在深圳市南山區人民法院被判有期徒刑3年。近日，有網民發帖稱賀建奎已出獄，陸媒周四（7日）試着撥打賀的電話，對方接通，惟未做回應。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。