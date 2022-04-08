杏花如雨梨花若雲 來去新疆賞花

三四月間，新疆各地次第花開。杏花如雨、梨花若雲，桃花似火…各種特色林果樹木結果之前，「賞花經濟」先火，遊人接踵而至，鄉村旅遊火熱，為天山南北鄉村振興「錦上添花」。

據中新社，3月下旬以來，素有迎來「新疆第一春」之稱的吐魯番市托克遜縣夏鎮南湖村，杏花綻放，遊人如織。該村種杏「第一人」蘇力坦·都尕木沒想到，當初為謀生計種下的杏樹，杏花同樣帶來經濟收入。如今，杏花成了村裡發展旅遊的一張靚麗名片，讓村民過上了「杏」福生活。

新疆被稱為瓜果之鄉，特色林果種植面積超過2000萬畝。一到春和景明之時，除了吐魯番的杏花，還有庫爾勒的梨花、喀什的巴旦木花、阿克蘇的蘋果花等相繼綻放。近年來，各地鄉村因地制宜，依託鄉村旅遊，將林果經濟前移，深挖賞花經濟，鄉村振興錦上添花。

「最早村民們種杏樹是為了養家餬口，哪曾想，樹越種越多，村裡環境美了，杏花也引來了不少踏春旅遊的人。現在，村民的增收來源更加多元化。」近日，年過七旬蘇力坦·都尕木，正在自家門口的饢坑前忙活著，饢香四溢，吸引遊客購買。

除了賣饢收入，蘇力坦·都尕木還將自家庭院打造成農家樂，每年杏花盛開時節對外租賃，月收入3500元人民幣。近年來，南湖村不斷擴大杏林種植面積，已建成萬畝杏園。每逢春季，前來趕杏花季的人絡繹不絕。據統計，自2013年以來，該村舉辦多場杏花季旅遊活動，累計遊客超200萬人次。

與觀賞性花卉不同的是，林果花期更短，季節性更鮮明。為此，專家建議，發展此類賞花經濟，更需打造「賞花＋」模式，以花為媒，植入本地特色，增強賞花遊黏性，加大參與性。