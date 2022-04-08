杏花如雨梨花若雲 來去新疆賞花

聯合報 / 大陸新聞中心/綜合報導
進入4月，位於新疆伊犁河谷上的昭蘇草原積雪逐漸開始消融，頂冰花在涓涓雪水的滋養下悄然綻放。（新華社）
進入4月，位於新疆伊犁河谷上的昭蘇草原積雪逐漸開始消融，頂冰花在涓涓雪水的滋養下悄然綻放。（新華社）

三四月間，新疆各地次第花開。杏花如雨、梨花若雲，桃花似火…各種特色林果樹木結果之前，「賞花經濟」先火，遊人接踵而至，鄉村旅遊火熱，為天山南北鄉村振興「錦上添花」。

據中新社，3月下旬以來，素有迎來「新疆第一春」之稱的吐魯番市托克遜縣夏鎮南湖村，杏花綻放，遊人如織。該村種杏「第一人」蘇力坦·都尕木沒想到，當初為謀生計種下的杏樹，杏花同樣帶來經濟收入。如今，杏花成了村裡發展旅遊的一張靚麗名片，讓村民過上了「杏」福生活。

新疆被稱為瓜果之鄉，特色林果種植面積超過2000萬畝。一到春和景明之時，除了吐魯番的杏花，還有庫爾勒的梨花、喀什的巴旦木花、阿克蘇的蘋果花等相繼綻放。近年來，各地鄉村因地制宜，依託鄉村旅遊，將林果經濟前移，深挖賞花經濟，鄉村振興錦上添花。

「最早村民們種杏樹是為了養家餬口，哪曾想，樹越種越多，村裡環境美了，杏花也引來了不少踏春旅遊的人。現在，村民的增收來源更加多元化。」近日，年過七旬蘇力坦·都尕木，正在自家門口的饢坑前忙活著，饢香四溢，吸引遊客購買。

除了賣饢收入，蘇力坦·都尕木還將自家庭院打造成農家樂，每年杏花盛開時節對外租賃，月收入3500元人民幣。近年來，南湖村不斷擴大杏林種植面積，已建成萬畝杏園。每逢春季，前來趕杏花季的人絡繹不絕。據統計，自2013年以來，該村舉辦多場杏花季旅遊活動，累計遊客超200萬人次。

與觀賞性花卉不同的是，林果花期更短，季節性更鮮明。為此，專家建議，發展此類賞花經濟，更需打造「賞花＋」模式，以花為媒，植入本地特色，增強賞花遊黏性，加大參與性。

賞花 新疆

延伸閱讀

新竹縣桐花季16日開跑 邀民眾漫步賞花趣

新北板橋濕地現早荷美景 賞花不用等盛夏

板橋濕地秘境早荷已悄悄盛開 晴雨皆有不同風情

NBA／費里登籲制裁莫斯科嚇阻北京：台灣不能成為下個烏克蘭

相關新聞

高分三號3衛星 織成太空天眼網

4月7日，高分三號03星在酒泉衛星發射中心由長征四號丙運載火箭成功發射。高分三號03星的成功發射，標誌著高分三號系列衛星...

杏花如雨梨花若雲 來去新疆賞花

三四月間，新疆各地次第花開。杏花如雨、梨花若雲，桃花似火…各種特色林果樹木結果之前，「賞花經濟」先火，遊人接踵而至，鄉村...

引水工程新突破 滇中3公里隧洞貫通

根據中鐵二十五局集團有限公司（中鐵二十五局）消息，7日10時，由該局承建的雲南滇中引水工程黃草壩隧洞順利貫通，這是全線6...

廣交會網上辦 15日登場

根據廣交會新聞中心7日消息，第131屆中國進出口商品交易會（廣交會）將於4月15日至24日在網上舉辦，展期10天。

基因改造嬰惹議 南方科大原副教授賀建奎傳出獄

南方科技大學原副教授賀建奎因透過基因編輯技術，成功誕下一對能夠先天抵抗愛滋病毒的雙胞胎嬰兒，被批評有違學術倫理和道德規範，更與團隊成員被控非法行醫罪，最後於2019年底在深圳市南山區人民法院被判有期徒刑3年。近日，有網民發帖稱賀建奎已出獄，陸媒周四（7日）試着撥打賀的電話，對方接通，惟未做回應。

陸美瞳市場曝亂象！成本9元充當進口貨 使用者角膜潰瘍雙眼毀了

「求問姐妹有靠譜的美瞳推薦嗎？」、「我這裏有韓國產的矽水凝膠年拋，清倉絕版秒殺」……在一些社交平台上，「清純小鹿」、「魅惑電瞳」等打着各種噱頭的美瞳吸引了無數愛美人士。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。