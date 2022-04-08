廣交會網上辦 15日登場

根據廣交會新聞中心7日消息，第131屆中國進出口商品交易會（廣交會）將於4月15日至24日在網上舉辦，展期10天。

據中新社，本屆廣交會以聯通大陸國內國際雙循環為主題，展覽內容包括線上展示平台、供採對接服務、跨境電商專區三部分，在廣交會官網設立展商展品、全球供採對接、新品發布、展商連線、虛擬展館、新聞與活動、大會服務等欄目，按照16大類商品設置50個展區，境內外參展企業預計2.5萬多家，並繼續設立鄉村振興專區，供所有脫貧地區參展企業集中展示。

據指出，本屆廣交會圍繞提升貿易對接成效和用戶體驗，持續優化提升線上平台功能，多措並舉便利展客商互動交流和貿易成交。本屆廣交會不向參展企業收取費用，也不向參與同步活動的跨境電商平台收取任何費用。 廣交會是大陸歷史最長、規模最大、商品種類最全、成交效果最好的綜合性國際貿易盛會。

受疫情影響，第127屆廣交會於2020年6月15日至24日在網上舉辦，這是廣交會60多年的發展歷程中，第一次完全在線上舉辦。2021年，第130屆廣交會首次線上線下融合舉辦。