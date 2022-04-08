引水工程新突破 滇中3公里隧洞貫通

根據中鐵二十五局集團有限公司（中鐵二十五局）消息，7日10時，由該局承建的雲南滇中引水工程黃草壩隧洞順利貫通，這是全線664公里首個貫通的3公里以上隧洞，標誌著大陸在建規模最大引水工程建設取得新突破，為整個工程建成通水創造了有利條件。

據中新社，黃草壩隧洞位雲南玉溪市江川區境內，隧洞為城門洞型，全長3072公尺。該隧洞地質條件複雜，圍岩破碎，主要以Ⅳ、Ⅴ級圍岩為主，占比高達86%。

中鐵二十五局施工負責人楊煒指出，隧洞下穿砂岩地層，洞內滲水突出，成了施工過程中的「攔路虎」。該隧洞下穿或鄰近7個水庫，局部通過砂岩與隧洞連通，施工過程中日最大湧水量達2000立方公尺，威脅隧洞內施工安全。

為此，項目建設者在施工過程中採用超前地質預報、超前預固結灌漿止水、加強頂部支護等措施，確保湧水洞段整體圍岩穩定，保證隧洞開挖安全有序進行，實現了安全零事故、質量零缺陷的目標。

中鐵二十五局表示，滇中引水工程是大陸國務院批准、發展改革委和水利部確定的172項重大節水供水工程中的標誌性工程之首，也是雲南省有史以來投資最大的民生福祉工程。該工程計劃從金沙江幹流引水至雲南滇中乾旱地區，全長約664公里，總投資825億元人民幣，設計每年平均引水量34.03億立方公尺。

工程建成後，將有效解決滇中地區長時間缺水問題，受益面積3.69萬平方公里，惠及人口1112萬，對於促進雲南經濟社會協調可持續發展具有重要作用。