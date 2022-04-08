高分三號3衛星 織成太空天眼網

4月7日，高分三號03星在酒泉衛星發射中心由長征四號丙運載火箭成功發射。高分三號03星的成功發射，標誌著高分三號系列衛星發射任務圓滿完成，三星攜手在太空中織就一張「天眼網」。

據中新社，高分三號系列衛星由中國航天科技集團五院負責研製。此次發射的高分三號03星與去年發射的02星均在高分三號01星（又稱高分三號衛星）的基礎上，增加了船舶自動識別系統（AIS），並對部分性能進行了升級優化。

據了解，組網運行的最大特點是充分發揮多星協同觀測優勢，形成「1+1+1＞3」的應用效能。有了三顆星加持，太空「天眼網」的強大優勢尤為突出。

據高分三號03星研製團隊指出，高分三號01星在軌道設計時，就已重點關注大陸陸地和管轄海域重訪和覆蓋需求。為最大限度發揮衛星的應用效能，研製團隊選擇將高分三號系列衛星均勻分布在同一軌道面上，三星繞地球一圈的時間均為99分鐘。

這一設計將增加衛星觀測次數，提高重訪能力和全球覆蓋能力，進一步提升衛星對海洋信息服務支持及災害應對處理能力。

三星組網將大大縮短重訪周期。高分三號系列衛星總指揮兼總設計師張慶君表示，高分三號01星實現對某一區域重複觀測，最長時間需要3.5天，無法滿足當前巨大的應用需求，特別是應急減災高時效性要求。如今，組網運行將平均重訪時間從單星0.6天，壓縮到三星0.2天，平均重訪周期由單星15小時縮短至5小時，單日能夠對某一區域成像5次。

三星組網將對海洋大面積成像能力大幅提升。2016年，高分三號01星一經發射就創造了大功率遙感衛星單次連續成像近小時量級的紀錄。高分三號01星投入運行後，研製團隊對應用情況進行了調研，在獲悉海洋觀測亟需擴大監測面積後，將02、03星海洋連續探測的全球觀測模式單次連續成像時間延長一倍，再次刷新了世界紀錄，三星組網實現一次成像就能將全球近五分之一的海洋拍下來，給地球來一張「全家福」將變得更加容易。

三星組網將更精確監測重大災害和基礎設施。張慶君指出，提升衛星應用效能是星座建設的初衷。高分三號01星長期處於成像任務飽和狀態，大陸對民用SAR數據的需求很大。

「高分三號系列衛星通過三星編隊飛行，可快速形成有效的干涉基線，開展地面形變干涉測量的業務化運行。」張慶君說，這一功能可廣泛應用於地表沉降監測、地震監測、冰川運移監測、公路鐵路形變監測和山體滑坡監測等。