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上海超商店長留守23天讓居民買物資 群眾感動求她回家

香港01 / 撰文／李納德
上海便利店店長李娜留守店內23天，擔心居民買不到必需品。微博圖片
上海便利店店長李娜留守店內23天，擔心居民買不到必需品。微博圖片

疫情下挺身而出的，未必是才高八斗之士。上海多個小區進行封閉管理，其中浦西有便利店長獨自留守長達23天服務居民，事件引來網民關注。店長李娜受訪表示，她住的小區3月9日已封閉，擔心居民買不到物資，決定自行留守，晚上睡紙皮、沒有洗澡設備，最後被居民們「求」她回家。

她透露每天堅持最少開店20小時，讓有急切需要的人買物資，更有女生知道她無法洗澡後，邀請她回家洗澡。李娜堅持開店的動機，是區內有很多小孩，居民們人心惶惶，哪怕賣點三明治幫到人都好。事件令網民們動容，她言裏行間更看不出一絲埋怨，「最普通的人，做着最高尚的事」。

上海浦西4月1日開始全面封控，但當地有名便利店女店長的故事卻在網上瘋傳起來。32歲的李娜是閔行區一家羅森（LAWSON）的店長，所在小區3月9日已經封閉，她擔心居民買不到物資，竟然在9日去到31日其間連續在店內駐守了23天，堅持不打烊。

李娜是安徽淮南人，13歲來到上海工作，內媒聯絡時她嚇了一跳，擔心是電騙，她說自己小學沒有畢業，做的只是很普通的事。李娜和丈夫育有一對子女，長女正讀小學，幼子3月8日才滿2歲，兩夫婦住在便利店附近，子女跟奶奶住，為兒子慶生隔天他送回奶奶家後，她如常上班時剛好收到封區消息，召回全部在外人員，實行只進不出封閉式管理。

雖然居委會的人打電話叫她回家，但當時許多居民到店囤購物資，她在該店工作2年多，和居民相熟，許多人發訊息問會否關門，當時人心惶惶。李娜說同為人母，居內有許多學生，擔心他們正值成長期，可能要喝牛奶及吃東西保持營養均衡，成年人捱一下可以，但小孩不行，決定留在店內，哪怕賣些三文治都好。

子女有奶奶照顧，她叫丈夫先回家，因為老公也是店利店員，很支持她的決定。居委會再次致電，李娜說明苦衷後對方做登記就不再要求她回去了。原本一共3人留守，兩名店員陸續因家人及小區被封等原因，2天後就剩下她一人。

微信客人群組原本就30人，短時間內變成300人，李娜這時才發現大家購物需求龐大，有時還要親自送貨。為了維持24小時開店，上頭有調派一些店員守夜班，如安排不了她會再加班，盡力做到20小時營運，因為晚上突然上門的多數有急切需要，例如物流司機、義工等，要晚上才有時間買食物。

李娜說留守店舖23日生活不算苦，起碼有東西吃，她床上會睡紙皮，公司還派人送了棉被，最大問題是沒得洗澡，她有長達20日沒洗澡，平日在廁所抹身、有時會拿水盆到店外洗頭。當時有住在樓上的獨居女生邀請她回家洗澡，她原本擔心自己接觸太多人可能會連累到對方，但最終在女生反覆邀請、她先做快測後，終於洗了一次澡。另外，有日下雨居民見到她拉車送貨時弄濕了鞋，隔不久有居民竟然想送鞋給她，但礙於看似很貴，她不好意思接受，還試過有客人入店未戴好口罩，對方狂罵她還砸收銀台，她委屈得哭了，居民們一起為她出頭。

直至4月1日，上海決定封閉浦西4天，店不能再開，許多居民趕去入貨，她要求大家分批前往，和封區人員商討爭取到一些時間。沒想到客人走了後，封區人員以為沒人，直接貼了封條。她原想繼續留守，等一解封時重新開店，睡了一晚後居民們很激，叫她早點回家，怕她待下去會出事，還貼出自己家裏餸菜，證明大家物資都充足了，「我幾乎時被群裏的人求着回了家」。

在疫情關鍵時刻帶來一股暖流之餘還未有埋怨，許多網民大讚店長無私服務居民，「那麼細心的為他人考慮，真的很讚」、「好心人！善良的美女」、「平凡人做不平凡的事，暖心」，「我的視線已經模糊了」。網民大嘆老百姓在疫情下過得不容易，「疫情下普遍人也不容易」，惟有人批評這現象可能反映當局對封區居民的支援不足，「上海疫情措施真的令人失望」。

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文章授權轉載自《香港01》

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