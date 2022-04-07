上海防疫過當 確診者寵物柯基犬被當街打死

上海近期出現防疫過當慘案，一名狗主人確診陽性被帶去隔離，寵物柯基犬隨後被防疫人員當街用鏟子拍3下打死。許多民眾認為作法殘忍，更有人質疑：「上海之大，已容不下一隻柯基了嗎」。

大陸COVID-19「動態清零」政策讓感染者需要隔離，有飼養動物的民眾面臨如何安置寵物的難題。

6日大陸網路上盛傳一則「上海某小區一柯基被拖路邊處理」的影片，事發經過為，因為狗主人一家有陽性確診者需被隔離，無法安置寵物狗柯基犬，身著防護衣的基層防疫人員索性當街打死柯基犬。

這名防疫的基層人員是居委會的工作人員。工作人員表示，「因為這家有陽性病例，當時擔心寵物狗會傳染。當時確實考慮的不是非常周全，之後會和寵物狗主人進一步溝通，會給予對方賠償」。

事件引發民憤，這條消息衝上今天的微博熱搜。不過，在微信上有些相關內容被指「內容違規無法查看」，而遭到刪除。

有大陸網友說，「這是對生命絲毫無敬畏」、「這不是防疫」、「在我的內心，一直都在渴望，上海，你會用文明來證明，我多年的滬吹，都是無悔的人生。但是，因為一隻柯基，我第一次產生了懷疑，第一次有了巨大的挫敗感」。

COVID-19疫情期間，大陸為「因應防疫」，家中寵物被防疫人員強行撲殺的事件時有所聞，每每都引起網友憤慨。有些地方政府以「無害化處置」給予這項行動「合法性」。

不少民眾質疑的是，COVID-19疫情已兩年多，寵物處置為何沒有下落？「疫情是一面照妖鏡，清晰照出人性的愚昧、粗暴、野蠻，這才是現實最大的病毒」，一名網友如此寫道。