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疫情影響 清明假期遊人少2成6

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
清明假期中，遊客在山東省青州市一處桃園賞花遊玩。（新華社）
清明假期中，遊客在山東省青州市一處桃園賞花遊玩。（新華社）

根據大陸文化和旅遊部數據中心測算，2022年4月3日至4月5日清明節假期，大陸國內旅遊出遊7541.9萬人次，同比減少26.2%，按可比口徑，恢復至2019年同期的68.0%；實現大陸國內旅遊收入187.8億元人民幣，同比減少30.9%，恢復至2019年同期的39.2%。

中新社報導引述同程旅行發布「2022清明假期旅行消費數據報告」顯示，受到本輪新冠疫情影響，清明節假期人們的出遊半徑明顯變小，本地遊成為主流，異地出行主要集中在各大城市群內部。

民宿、露營等更側重本地消費的住宿方式受到年輕旅行者歡迎，踏青賞花和各地民俗體驗類旅遊景點搜索量也呈現上升趨勢。

從各大城市群表現看，成渝城市群、珠三角城市群和京津冀城市群清明出行市場較為活躍，關中平原城市群和中原城市群市場表現緊隨其後。 　　

同程旅行大數據顯示，2022年清明假期的飯店訂單中，本地飯店訂單占比67%。而在平台的用車訂單中，本地出行訂單占比高達91.3%。 　　

此外，大陸民眾預訂機票、飯店、景區等各類旅遊產品的時間周期也進一步縮短，數據顯示，清明節期間提前一周內預訂機票的用戶占比逾70%，飯店平均預訂周期縮短至1.6天，而景區門票當天預訂的占比超過八成。

另據驢媽媽旅遊網聯合大陸國內目的地及景區諮詢規劃、奇創旅遊集團聯合發布「2022清明假期出遊總結報告」顯示，2022清明出遊中，三線及以下城市遊客出遊占比提升，郊野花式賞花、美麗鄉村遊、山水名勝遊等生態型旅遊人氣高；主題度假飯店、精品飯店及鄉村民宿受歡迎。

從人群來看，20歲至40歲遊客占比逾六成。

清明假期，不少人來到戶外踏青遊玩，感受美好春光。圖為小朋友在南京花神湖放風箏。（新華社）
清明假期，不少人來到戶外踏青遊玩，感受美好春光。圖為小朋友在南京花神湖放風箏。（新華社）

清明節 機票 賞花

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