美方協助下載東航失事客機黑匣子的數據

（德國之聲中文網）中國民航報上周六（4月2日）報導，美國國家運輸安全委員會（NTSB）派出7人工作小組上周六抵達中國，參與由中國民航組織的"3·21"東航MU5735航空器飛行事故調查。美國國家運輸安全委員會表示，正在幫助中方下載這架失事客機兩個黑匣子裡的數據。

3月21日在廣西墜毀的東航MU5735航班客機為波音737-800型客機，編號B-1791。機上132名乘客和機組人員全部遇難。中國民航報引述中國民用航空局的消息稱，根據國際民用航空公約的相關要求，美國作為國際民航組織（ICAO）成員國和波音737-800飛機的設計制造國，可以來華參與事故調查，其主要職責是從飛機設計制造的角度為中方調查分析事故原因提供技術支持。

東航MU5735航班客機墜毀原因尚無清晰判斷。據廣西梧州北辰礦業公司一個攝像頭拍到的該機墜落視頻畫面，在機頭觸地前，飛機以垂直俯沖姿態墜落。客機墜毀時在廣西梧州市藤縣埌南鎮莫埌村的一個山坡上撞擊出一個20米深的大坑，並引發森林大火。搜救人員和消防人員一共找到超過49,000塊飛機碎片。第一個黑匣子--駕駛艙語音記錄器於3月23日下午被發現。第二個黑匣子於3月27日在撞擊點東側山坡坡面1.5米土層下被發現。

據中國官方的報道，搜救人員在事故現場沒有檢出常見無機炸藥的主要離子成分，也沒有檢出常見有機炸藥成分。中國官員表示，對這起墜機事件的初步調查報告將在墜機發生後的30天內完成。

東航MU5735航班空難終結了中國民航4227天、超過1億小時的持續安全飛行紀錄。這起空難也是1994年以來中國本土最嚴重的空難。

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